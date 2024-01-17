美股｜道指收市跌231點　大摩股價挫4.2%　波音瀉7.9%

投資者對美國聯儲局3月減息的期望下跌，美國債息上升。加上波音（Boeing）、摩根士丹利（Morgan Stanley）、蘋果公司（Apple）等股價下跌，道指周二（1月15日）尾段曾挫逾390點，至收市跌231點。



道指收市報37,361.12點，跌231.86點或0.62%；納指報14,944.35點，跌28.41點或0.19%；標普500指數報4,765.98點，跌17.85點或0.37%。

在美國聯邦航空管理局（FAA）無限期延長 737 MAX 9飛機的停飛期限，以及富國銀行（Wells Fargo）將波音股評級從「增持」下調至「與大市同步」後，波音股價重挫7.89%。而踏入2024年以來，波音股價已下跌超過 22%。

由於競爭壓力，蘋果在中國對其 iPhone 提供了罕見的折扣，該公司股價至收市跌 1.23%。

另外，摩根士丹利（Morgan Stanley）公布季度利潤下降後，股價至收市跌4.16%，為一個多月低點。與此同時，美國其他主要銀行指數也下跌。

由於巴克萊分析師提高 AMD 和其他幾家晶片製造商的目標價，AMD 股價上漲8.31%。 競爭對手Nvidia股價上漲3.06%，再創歷史新高。