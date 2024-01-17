電動車股消息不絕　比亞迪擲千億研車智能　蔚來小鵬美股插近一成

比亞迪（1211）董事長王傳福表示，將在「整車智能」領域投資逾1,000億元人幣，用整車智能技術路線，引領新能源車的發展方向。比亞迪今日低開0.09%，報205元



此外，比亞迪還宣佈將投入50億人幣建設全球首批全地形專業賽車場，打造中國汽車文化，其微博平台亦宣稱將合作大疆DJI，打造車載無人機。

在公司舉行的發佈會上，比亞迪公佈了整車智能化架構「璇璣」，走智能化路線，該架構集成了DMO、e平台、底盤系統、車身系統、智能座艙和智能駕駛等多個智能分系統，據稱由「一腦」（中央大腦）、「兩端」（雲端、車端AI）、「三網」（車聯、5G、衛星網）、「四鏈」（傳感、控制、數據、機械鏈）組成。

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「蔚小理」美股全線插水 蔚來港股低開近半成

據昨夜美股收市結果，中資電動車板塊全線暴瀉。蔚來（美：NIO）收跌8.65%報6.56美元；小鵬（美：XPEV）更挫近一成，收跌9.77%報10.66美元；理想（美：LI）收跌4.27%報30美元。

港股開市承接美股跌幅，蔚來（9866）低開4.15%報52元；小鵬（9868）低開3.14%報41.7元；惟理想（2015）止跌，港股高開0.34%報118元。