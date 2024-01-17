內地12月三頭馬車數據出爐　社會消費零售按年增7.4%　遜預期

國家統計局公布去年12月「三頭馬車」數據。其中社會消費品零售總額按年增7.4%，遜預期，城鎮固定資產投資增長3%。



國家統計局數據顯示，12月份社會消費品零售總額43,550億元（人民幣‧下同），按年增長7.4%。其中，除汽車以外的消費品零售額38,131億元，增長7.9%。全年計社會消費品零售總額471,495億元，比上年增長7.2%。其中，除汽車以外的消費品零售額422,881億元，增長7.3%。

國統局又指出，上月規模以上工業增加值同比實際增長6.8%。若與去年11月比較，12月份，規模以上工業增加值比上月增長0.52%。2023年，規模以上工業增加值比上年增長4.6%。

城鎮固投全年增長3%

國統局亦表示，去年全國固定資產投資（不含農戶）503,036億元，比上年增長3.0%，增速較去年首11個月加快0.1個百分點。其中，製造業投資增長6.5%，增速加快0.2個百分點；基礎設施投資（不含電力、熱力、燃氣及水生產和供應業）增長5.9%，增速加快0.1個百分點。12月份固定資產投資（不含農戶）按月增長0.09%。2023年，民間固定資產投資253,544億元，比上年下降0.4%，降幅比1—11月份收窄0.1個百分點。