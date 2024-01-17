達沃斯論壇｜李強預告去年內地經濟增長5.2%　長期向好基本面不變

國務院總理李強於瑞士出席世界經濟論壇年會時透露，去年內地經濟增長5.2%，較去年初訂下的5%增長目標為高。他又指出中國是全球發展的重要引擎，去年經濟整體回升向好，儘管經濟出現波折，長期向好基本面也未有改變，會將持續為世界經濟發展提供動力。



李強重申，内地經濟穩健，發展不旨在積累長期風險，以換取短期增長，反而著力增強內生動力。

李強續指，選擇內地市場不是風險，而是機遇，中國敞開懷抱真心歡迎各國企業繼續投資中國，重申將持續努力打造市場化、法治化、國際化一流的營商環境；穩步擴大制度型開放，繼續縮減外資準入負面清單。

強調內地擁有超大規模市場

李強表示，中國擁有超大規模市場，目前中國中等收入群體約4億多人，未來十幾年將倍增至逾8億人，會不斷發掘和釋放相關需求，繼續擴大對全球各地產品、服務的進口規模，加大在中高端製造業、生物醫療等領域對外資引進的力度。

此外，李強又提到，年會以重建信任作為主題，惟目前各地之間的信任顯然已被破壞，並會加劇全球經濟增長和和平發展的風險，呼籲各方放下成見，彌合分歧，團結一致破解「信任赤字」。