美股｜道指收市升201點　納指漲1.35%　蘋果飆3.26%

美國初領失業救濟人數，跌至2022年9月以來最低，令市場對聯儲局3月減息的預期進一步降溫，美國公債殖利率上升。但市場對人工智能（AI）發展樂觀，帶動Nvidia及其他晶片股上漲。加上蘋果（Apple）股價上揚，美股主要指數周四（1月18日）至收市全部上升。其中，道指先跌後升，至收市升201點；納指漲1.35% 。



道指收市報37,468.61點，升201.94點或0.54%；納指報15,055.65點，升200.03點或1.35%；標普500指數報4,780.94點，升41.73點或0.88%。

全球最大晶片代工商台積電（TSMC）於1月18日表示，由於AI高階晶片需求旺盛，預估今年營收至少增長20%。AI晶片龍頭Nvidia攀升1.88%，收報571.07美元，盤中曾以576美元創即市歷史新高；其競爭對手Advanced Micro Devices也創下了歷史新高。

蘋果（Apple）獲美銀上調投資評級，股價抽高3.26%；波音獲印度新興航空公司Akasa Air訂購150架737 MAX，帶動股價升4.20%，為表現最強道指成份股。

數據顯示，美國上周首次申請失業救濟人數按周減少1.6萬人，跌至18.7萬人，少於市場預期為20.5萬人，為2022年9月以來最低水平。