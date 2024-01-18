美股｜道指收市跌94點　納指挫0.59%　Tesla滑落近2%

美國零售銷售數據高於預期，降低市場對聯儲局提前減息預期，10年期公債殖利率上漲至 4.103%。蘋果（Apple）、Tesla及Alphabet等大型股股價下跌，道指周三（1月17日）收市跌94點，納指跌0.59%。



道指收市報37,266.67點，跌94.45點或0.25%；納指報14,855.62點，跌88.73點或0.59%；標普500指數報4,739.21點，跌26.77點或0.56%。

其中，繼早前在中國市場減價後，Tesla亦下調德國市場Model Y售價，Tesla至收市跌1.98%。蘋果要求暫緩Apple Watch進口禁令被駁回，但股價至收市只跌0.52%。多隻大型科技股也股價下跌，Amazon跌0.97%、Alphabet跌0.72%、微軟跌0.2%。另外，此前曾連跌多日的波音（Boeing）則升1.27%。

數據顯示，美國上月零售銷售按月升幅擴大至0.6%，高過市場預期，也是3 個月來最強勁的增速。扣除汽車、汽油、建築材料及食品服務的零售銷售按月上升0.8%，亦高過市場預期。

另外，美國上月工業生產按月增長0.1%，製造業產出按月增長0.1%，均好過市場預期。