定期存款｜滙豐減中短期定存息　6個月跌破4厘　渣打險守

美國聯儲局預計今年內將啟動減息，港元拆息近日持續回軟，銀行紛紛下調定存息，大行滙豐及渣打昨日也下調港元定存息，為新一年來首次。當中滙豐將高端理財客戶3個月及6個月定存息下調0.3厘，前者險守4厘，後者已跌至3.9厘，兩者均為四大行中最低。至於滙豐One及其他客戶，已全線失守4厘。



滙豐將高端理財客戶3個月及6個月定存息下調0.3厘，前者險守4厘，後者已跌至3.9厘，

中銀按兵不動成大行中最高

美國聯儲局尚未減息，但滙豐已是自去年12月以來，2度下調定存息率，合共將高端客戶3個月及6個月定存息率下調半厘。滙豐One及其他客戶3個月及6個月定存息，已分別跌至3.8厘及3.7厘。

渣打銀行減幅較小，將3個月定存息減0.2厘至4.1厘，6個月降低0.15厘，至4.05厘。恒生銀行已於上周搶先一步，將6個月定存息下調0.2厘至4厘。

機管局債券年利率4.25厘

目前四大行中僅有中銀香港按兵不動，3個月定存息維持4.3厘，和恒生相同，6個月有4.2厘，均為大行最高。

正在公開認購期中的機管局債券（4701）年息達4.25厘，並可鎖息2.5年，相較定存更有吸引力。信銀國際表示，截至1月18日，客戶的平均認購金額為10萬港元，亦接獲100萬港元的大額認購。