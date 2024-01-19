MPF｜懶人基金去年吸金逾150億元　成最受歡迎強積金類別

積金評級數據顯示，強積金去年第四季資金淨流入總額約127.3億港元，令強積金 2023年全年淨流入達521.9億港元，較2022年約561.5億港元的創紀錄淨流入下跌約 7.1%。強積金去年全年回報約為3.51%。截至2023年底，強積金總資產約為1.14萬億港元，全年增加約895億港元，相當於成員平均賬戶結餘約為243,000 港元，增加 19,100港元。



在資產類別層面，「懶人基金」預設投資策略（DIS）基金（估算年度淨流入份額約為 30.1%）是最受歡迎的基金類別。DIS基金自2017年4月推出以來，資金淨流入在2023年首次突破150億港元，吸引了年度淨流入總額超過30% 。

但在基金層面，美國股票基金主導了資金流。在最受歡迎的10隻基金中，有4隻以美股為主題，當中以宏利MPF北美股票基金最受歡迎。

積金評級主席叢川普表示，積金局提倡低收費、多元化投資的DIS基金，成員正在跟隨積金局的指引，進行長線及多元化投資。在強積金計劃保薦人層面，BCT 收購景順強積金策略計劃，並為保薦人年度資金淨流入排行榜榜首，而宏利和永明則分別位居第二和第三位。