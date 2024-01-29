恒生減3個月定期存款息率至4厘　看齊滙豐　有中小行反加至4.7厘

美國聯儲局預計今年內將啟動減息，港元拆息近期持續回軟，銀行紛紛下調定存息。當中大行恒生銀行繼上周四下調中短期港元定存息後，今日再進一步下調3個月定存息0.2厘至4厘，為今年來第三度出手。至此，滙豐、恒生及渣打三大行的3個月定存息，統一為4厘，6個月為3.9厘。而中銀香港繼續按兵不動，均成大行中最高。



恒生銀行繼上周四下調中短期港元定存息後，今日再進一步下調3個月定存息0.2厘至4厘，為今年來第三度出手。

大新上調VIP新客戶的3個月定存息至4.7厘

不過，臨近農曆新年，港元拆息今日又再回升，同時有銀行逆時加定存息。大新銀行將VIP新客戶的3個月定存息，由4.6厘上調0.1厘至4.7厘，起存額為10萬元，上限為50萬元，但6個月則仍保持於4.4厘。至於原有VIP客戶定存息，3個月及6個月分別保持在4.5厘及4.3厘，一般客戶也仍分別保持與4.4厘及4.2厘，起存額均為100萬元。

目前3個月定存息，以花旗銀行的5.2厘為最高，但需為私銀客戶並持有指定產品結存。6個月就以南洋商業銀行的4.5厘為最高，但起存額達100萬元。門檻較低的可考慮四大行，當中中銀香港3個月定存息維持4.3厘， 6個月有4.2厘，均為大行最高。

中銀香港按兵不動定存息成大行中最高

港元拆息方面，與樓按相關的1個月拆息終止3連跌，升4.13點子至4.60042厘。隔夜拆息升72.42點子至4.03595厘， 1星期拆息升16.1點子至4.10607厘，2星期拆息升9.04點子至4.20708厘。

中長線拆息方面，3個月期拆息升3.16點子至4.7厘，6個月期拆息升1.02點子至4.71196厘，12個月期拆息升0.91點子至4.70911厘。