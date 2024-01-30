恒大清盤｜兩萬億債務黑洞　僅餘40億現金　債主盈門恐「食白果」

深陷債務危機逾兩年的中國恒大（3333），正式被高等法院頒令清盤，今次是香港歷來最大規模的地產發展商清盤案！除以債權人身份入禀申請清盤的佳盛環球，所涉及的財務義務金額8.625億港元之外，更為龐大的債主可能蜂擁而上。



記者盤點發現，恒大債務「黑洞」逾兩萬億元，債主上至金融機構、富豪，下至黎民百姓，但恒大的手頭「free cash」僅40億元，究竟如何「找數」？可謂是「順得哥情，失嫂意」。更有清盤專家指出，恒大位於境內的控股公司倘不合作，或用呢一招，令境外清盤人及債權人「食白果」。



中國恒大（3333）清盤呈請聆訊在昨日（29日）於高等法院進行，法官下令委任債權人臨時小組建議的安邁Edward Simon Middleton及黃詠詩為共同清盤人。

清盤呈請人Intershore Consult (Samoa) Limited 旗下的Top Shine Global Limited（佳盛環球）在2022年6月24日申請恒大清盤。案件經多次押後，已歷時接近18個月。

佳盛環球是一家注冊在薩摩亞群島的公司，呈請方為恒大旗下房車寶的投資者，並指因恒大無履行回購房車寶股份的協議而呈請對方清盤。中國恒大、恒大汽車（0708）、恒大物業（6666）昨中途停牌，今早恒大汽車、恒大物業先行復牌，暫升逾3%。

深陷債務危機逾兩年的中國恒大，正式被高等法院頒令清盤。（資料圖片）

債務黑洞逾兩萬億 手頭現金僅40億

恒大被法庭頒清盤令，除了佳盛環球所涉及的財務義務金額8.625億港元之外，更為龐大的債主可能蜂擁而上。截至2023年上半年，恒大計及借款、供應商欠款、貿易及其他應付款等的總負債達23,882億元（人民幣，下同）。

單計入流動負債的借息借款，包括銀行及其他借款475.28億元、優先票據1,449.82億元、中國企業債券535.34億元、可轉換債券7,500萬元、銀行及其他借款（一年內到期）3,356.92億元，即一年內要還清的金額數目達5,818.11億元，但恒大的銀行和手頭現金只有40.47億元（不包括受限制現金）。

（恒大2023年中期業績報告截圖）

不僅如此，期內恒大的貿易帳款及其他應付款項為10,565.7億元，當中工程材料款為5,961.7億元，款項數目之龐大，相信供應商都「頭痕」。

資料來自恒大2023年中期業績報告。

恒大的債主除了銀行、供應商、集團員工、美元債債權人，還有苦苦等待收樓的業主。內媒指恒大的「爛尾樓」遍布全中國，項目超過1,300個，數目多達162萬間，等待交樓的人數涉及約500萬至600萬。

再看恒大總負債中的合約負債，即購屋者提前支付款項，金額達6,039.8億元，外界估計，該款項相當於60萬間房屋。一旦成了爛尾樓，即又多了60萬名債主兼業主。

恒大創辦人許家印的富豪朋友也曾出手幫助恒大，最終見財化水。（資料圖片）

恒大「苦主」一籮筐 包括中港富豪圈

要說恒大的債主，又怎麼能遺漏創辦人許家印的富豪朋友？以往每當恒大陷入困境時，許家印的富豪朋友均有出手幫助，如買入其公司的股份、增持債券，包括「富豪鋤DEE會」成員，如新世界（0017）已故創辦人鄭裕彤﹑人稱大劉的華置（0127）前主席劉鑾雄，以及有「重慶李嘉誠」之稱的張松橋等。

其中，華置為恒大投資者之一，買入包括股票及債券，最終錄得虧損。華置於2022年3月曾發盈警，指出公司涉及恒大已變現虧損及未變現虧損分別為78.7億元及30.5億元。而張松橋旗下的中渝置地（1224）曾於2020年於場外交易市場以近1.2億美元（約9.29億港元）購入面值為1.25億美元（約9.69億港元）的恒大票據。

另外，新世界旗下公司及周大福企業曾在2015年向恒大認購合共發行總值15億美元（117億港元）永久可換股債券，暫未知是否已脫手。

華置為恒大投資者之一，買入包括股票及債券，最終錄得虧損。（視覺中國）

蘇寧張近東曾投200億元

至於曾說與許家印心有靈犀、一拍即合的張近東，旗下蘇寧電器集團全資子公司南京潤恒曾向恒大地產戰略投資200億元。根據協議，如若恒大未能在2021年1月31日前實現A股上市，恒大或許家印將要用現金回購股份或實施債轉股，但最終上市計劃觸礁，張近東的200億元成「潑出去的水」。

以上僅為部分富豪朋友的少許帳面數目，或者只是冰上一角。恒大的債主上至金融機構、富豪，下至黎民百姓，可謂是「人人有份，永不落空」。

恒大清盤人、安邁董事總經理黃詠詩稱，將與恒大集團管理層開會，商討下一步工作。

專家指清盤結果取決恒大取態

債主眾多，那麼恒大能否順利清盤還債？畢竟在港上市的恒大，有超過九成資產在內地，業務主要通過境內子公司進行。而事實上，恒大清盤人、安邁董事總經理黃詠詩於高院頒令恒大清盤後亦「客氣」表示，將與恒大集團管理層開會，商討下一步工作。

她強調是次清盤令只針對母公司中國恒大集團，不會對旗下附屬公司造成直接影響，特別是在中國營運的附屬公司。黃詠詩又稱，希望恒大集團能繼續運作，並冀與恒大集團現有管理層充分合作，達成解決方案，盡可能減少對利益持份者進一步干擾。

從事企業重組、清盤近20年經驗的專家向《香港01》估計，清盤人應該會向恒大的內地法人及管理層要求移交相關資料，並派相關人員去內地恒大的子公司清點，可能將恒大的資產「拆骨」變賣，或進行重組方案。

他續稱，倘若恒大的法人及管理層不配合，清盤人就相當被動，要在內地提起訴訟，要求變更恒大的管理層，一般而言官司勝算頗高，但仍要視乎內地政府會否出手干預，時間或長達9個月以上至數年，過程中也可能面臨恒大資產流失的情況。「以企業法人為例，佢哋有個公章﹙用以開立銀行帳戶、簽訂合同等﹚，如果唔交出來，又可以點？」

專家料，清盤結果取決恒大的取態，否則要訴諸內地法院。﹙資料圖片﹚

清盤或需時數年 債權人需「財力」支持

與此同時，恒大的取態亦是關鍵，專家稱：「境內的公司知道境外控股被頒布清盤，其實可以馬上去內地法院申請破產重整，資產即時凍結，境外債權人只能等內地管理人『派餅仔』，有就有，冇就冇。」

專家預料，恒大清盤或需時數年，涉及的子公司、資產、債務多不勝數，程序複雜，債權人需要提供很多資源支持，否則清盤人可能「食白果」。倘若恒大「反抗」，境外債權人或需付出天文數字去應付，因本身這單案件亦需要花費過千萬元。

他補充指，還債的順序首先是提前支付款項的業主、供應商、集團員工等，「一層一層，有剩才到美元債債權人、控股股東及關聯公司」。