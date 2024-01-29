恒大清盤　安邁顧問兩董事獲委任為清盤人　稱會盡量保留恒大業務

被指欠債逾2.5萬億元的中國恒大集團，前年遭一間債權人公司提出清盤呈請。案件經多番押後，高等法院法官陳靜芬今(29日)頒令中國恒大集團清盤。案件下午再開庭，處理規管令事宜。法官委任安邁顧問有限公司的兩名董事總經理Edward Simon Middleton和黃詠詩為中國恒大集團的清盤人。黃在庭外稱會盡量保留恒大業務，並強調清盤只針對母公司，不會影響附屬公司運作。



安邁顧問有限公司董事總經理黃詠詩（右）及董事總經理Edward Simon Middleon（左）。(朱棨新攝)

是次呈請人Top Shine Global Limited of Intershore Consult (Samoa) Limited，以債權人身份，於2022年6月向中國恒大集團提出清盤呈請。法官今早稱，考慮過恒大的重組方案欠進展，決定頒令中國恒大集團清盤。

黃在庭外稱會盡可能保留及重組恒大業務

黃詠詩在庭外表示，清盤人的團隊將全力使恒大的業務持續運作，其首要任務是盡可能保留、重組，或繼續營運恒大的業務，增加債權人和其他權益人獲還款機會。黃又指，在清盤框架內，會考慮任何可能的重組方案。

清盤只針對母公司恒大集團

黃稱會和公司管理層開會，了解公司狀況，商討下一步工作。她希望和現有管理層合作，達成解決方案，盡可能減少對持有者的進一步影響。她亦強調，是次清盤令只針對母公司恒大集團，她們不會對附屬公司的運作，造成直接影響，尤其是內地營運的附屬公司，是不會受清盤令影響。

案件編號：HCCW220/2022