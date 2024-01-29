許正字指金融論壇成功　有賴「超級聯繫人」及「超級增值人」優勢

財經事務及庫務局局長許正宇指出，為期兩日的第17屆亞洲金融論壇在剛剛過去周四（1月25日）圓滿結束。亞洲金融論壇是香港年度旗艦盛事、區內金融界的重點活動。今年是論壇自疫情以來首次回復全面以實體形式舉行，世界各地官員、多邊組織代表以及金融和商界領袖雲集會展中心，為香港今年的連連盛事打響頭炮。



他指出今年論壇以「多邊合作 同譜新篇」為主題。因應世界動盪多變、地緣局勢緊張、經濟脫鉤風險高企，論壇為與會者提供一個平台探討如何重燃多邊合作，引導世界走向可持續發展，達至共贏未來。論壇特別邀請了聯合國可持續發展解決方案網絡主席Jeffrey D. Sachs教授分享負責任資本主義如何塑造可持續發展新藍圖，及2022年諾貝爾經濟學獎得主及金融學教授Douglas W. Diamond 就地緣政治緊張、導致全球經濟碎片化的趨勢作出警示。他亦主持了兩場有關多邊合作的主題討論，並邀請到多國財政部長、政要及多邊機構管理層參與，就促進合作及推動可持續發展分享交流。

許正宇表示論壇除了討論如何促成合作，亦提供推動實質合作的平台，讓來自超過50個國家或地區的3,600多名與會者互相認識、交流及尋求合作。他亦很高興能和一些早前外訪時建立聯繫的東盟、中東及歐洲等地官員在香港聚首，就世界、地區及雙邊議題交流之餘，還能向舊雨新知實地介紹香港現況。

他指出論壇善用了香港作為「超級聯繫人」的特色，匯聚了來自世界各地的企業及投資者，為他們提供商業及投資機遇。其中，論壇不單有InnoVenture專區及FintechHK專區讓初創企業展示其創新意念，亦有AFF Deal-making環球投資項目對接環節，兩日間安排了超過700場一對一投資項目對接，成功聯繫投資者及項目持有人。

許正宇指出亞洲金融論壇多年以來的成功，有賴於香港作為「超級聯繫人」及「超級增值人」的獨特優勢。（資料圖片）

邀請新開發銀行行長光顧灣仔茶餐廳

同時，財庫局與貿發局亦用好論壇匯聚多元界別與會者的機會，說好香港故事，宣傳香港的繽紛色彩。今年論壇與多間機構合作，為與會者提供專屬體驗活動，包括免費參觀香港故宮文化博物館、參與敞蓬觀光巴士或傳統帆船海上之旅飽覽香港、餐飲優惠、導賞團等，向他們展示香港的文化和活力。他亦身體力行，邀請新開發銀行行長Dilma Rousseff到灣仔的一家地道茶餐廳品嚐港式美食，一盡地主之宜。

他指出亞洲金融論壇多年以來的成功，有賴於香港作為「超級聯繫人」及「超級增值人」的獨特優勢。正如國家金融監督管理總局局長李雲澤局長在論壇上所言：「香港作為一個中西合璧、魅力無限的國際金融中心，一定會迸發出更大活力和更強競爭力，為亞洲地區的繁榮發展做出更大貢獻。」他指出一定會承李雲澤長貴言，用好香港優勢，積極融入國家發展大局，並對區內及世界發展盡一分力。