美股｜道指升224點創收市新高　納指漲1.12%　標指再破頂

市場關注美國聯儲局周二起議息，以及多間科技巨擘本周公布的財政報告。美股周一（1月29日）造好，道指升224點創收市新高，納指上揚逾1%，標指再創收盤新高。



道指收市報38,333.45點，升224.02點或0.59%；納指報15,628.04點，升172.68點或1.12%；標普500指數報4,927.93點，升36.96點或0.76%。

板塊方面，標指11大板塊10漲1跌。非必需消費品板塊和科技板塊分別以1.37%和0.97%的漲幅領漲，能源板塊下跌0.20%。

iRobot收市跌8.77% Amazon則升1.34%

其中，在證券公司Jefferies將Meta Platforms股票目標價從425美元上調至455美元後，Meta Platforms股價上漲1.75%。

華納兄弟探索公司（Warner Bros Discovery）的評級被富國銀行（Wells Fargo）從「增持」下調至「持平」，導致該公司股價下跌1.22%。

吸塵機械人製造商iRobot和Amazon的合併計劃，因料遭歐盟反壟斷監管機構反對而被取消，導致iRobot股價下跌8.77%。Amazon則升1.34%。