美股｜道指收市升242點　標指連續5日破頂　Tesla瀉12.1%

美國上季GDP增長超預期，美股周四（1月25日）上揚，道指收市升242點，標指連續第5日破頂。不過，Tesla因季績表現不佳，股價收市大跌12.13%，每股收市報182.63美元，也令該公司股票市值低於禮來（Eli Lilly）和博通（Broadcom），為去年5月以來新低。



道指收市報38,049.13點，升242.74點或0.64%；納指報15,510.50點，升28.58點或0.18%；標普500指數報4,894.16點，升25.61點或0.53%。

737 MAX遭限制產量 波音跌5.71%

其中，波音因737 MAX被美國聯邦航空管理局（FAA）限制產量，股價下跌5.71%，為跌幅最大道指成份股。IBM上季盈收勝預期，股價飆9.5%，為升幅最大道指成份股。

Humana成為最新一家預測年度利潤令人失望的醫療保險公司，股價下跌11.69%。同業UnitedHealth下跌3.88%，成為跌幅第二大的道指成份股。

美第4季GDP增3.3% 遠超預期

美國去年第4季國內生產總值（GDP）按季年率初值增長3.3%，高過市場預期的2%。個人消費支出（PCE）物價指數初值為升1.7%，核心PCE物價指數初值為上升2%，符合市場預期。

首領失業救濟21.4萬人 多過預期

美國首次申領失業救濟按周增加2.5萬人，增至21.4萬人，高於市場預期的為20萬人。續領失業救濟按周增加2.7萬人，增至183.3萬人，高於市場預期的182.3萬人。

美國上月耐用品訂單按月持平

美國去年12月耐用品訂單按月持平，市場預期增長1.1%。扣除運輸的耐用品訂單按月增長0.6%，高於預期升0.2%；扣除國防的耐用品訂單增長0.5%。