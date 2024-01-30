藥明康德稱業務不會對任何國家構成國安風險　生產經營活動正常

藥明系近日股價處下風，其中藥明康德（2359）於周一（29日）更逆市瀉逾1成，為表現最差藍籌股。公司今日（30日）發出公告，指出美國眾議院的《生物安全法案》法案草案版本包含了有關公司若干內容；並認為該等內容既不恰當也不準確。公司表示目前生產經營活動正常，日常經營情況未發生重大變化。



公司又指出堅信業務不會對任何國家的國家安全構成風險；並未贊助過以軍民融合為主題的會議或者其他活動；從未收到過任何軍民融合基金的直接投資。作為在上海和香港兩地的公眾上市公司，全球有超過20萬機構和個人投資者在二級公開市場上交易本公司股票，公司並不會收到該等二級市場投資者的投資資金。

藥明康德又指出為促進化學、生命科學、醫學、藥學及相關領域的科技進步和發展，在2007年設立了「藥明康德生命化學研究獎」，旨在獎勵在化學、生命科學、醫學、藥學相關科技領域的科學研究、技術創新與發明等方面取得重大成果或者做出突出貢獻的優秀中青年科技人才。該獎項的客觀評選標準僅與科研經驗、科研能力及科研成果相關，並不會就任何候選人的背景或者就職單位而給予特別考慮。

公司亦表示董事長李革於昨日收到該集團發來的關於公司股票異動情況的問詢函，經核實，李革回函作為該集團實際控制人，截至目前，不存在涉及該集團應予披露而未披露的重大信息，包括籌劃與該集團有關重大資產重組、股份發行、收購、債務重組、業務重組、資產剝離、資產注入、股份回購、股權激勵、破產重整、重大業務合作、引進戰略投資者的重大事項。此外，也不存在在股票交易波動期間買賣該集團股票的情況。