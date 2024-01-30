新興市場教父麥樸思「聯乘」港產基金　出任大正資本獨立顧問

有新興市場教父之稱的資深投資者麥樸思（Dr. Mark Mobius），出任港產基金大正資本非執行獨立顧問！



公司指出麥樸思擁有近40年投資新興市場的經驗，將有助大正資本提升及加強公司的投資策略和企業管理。

大正資本則指，麥樸思與公司擁有相同的投資理念，雙方的投資方式都是致力主動與其下投資組合公司的管理層互動交流。此外，麥樸思與大正資本也著重深入尋找經常被忽視的行業和公司，於傳統指數和大型股票以外的領域尋找被低估的投資機會。

陳惠仁指出，麥樸思的投資智慧和全球商業聯繫是無價資產。

大正資本稱與麥樸思擁相同投資理念

公司又指出這次顧問合作正逢其時，鑑於許多香港股票目前估值偏低，而這正是大正資本專精的領域。

麥樸思表示：「於個人和職業層面上，香港對我來說都具有重要意義，因為這是我開展基金管理職業生涯的地方。它仍然是相當重要的國際金融中心和進入中國的關鍵大門。我對香港股市的未來持樂觀態度，並在市場低迷中看到獨特的機會。我相信大正資本具有正確的策略和定位，能夠成功地應對這一局面。｣

大正資本創始人兼首席投資官陳惠仁表示：「麥樸思的加入，對我們來說是莫大的榮幸，他的投資智慧和全球商業聯繫更是無價的資產。我們相信他的參與及作為策略顧問，將大大提升我們的影響力，並將公司的發展推到高峰。｣