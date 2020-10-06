價值投資如追女生　陳惠仁：大師普遍觀人於微　分析是否「陷阱」

恒指首三季跑輸外圍股市，惟個別成長股愈升愈有，「贏家通吃年代」，買賣股票似乎已經「成為信抑」，市夢率比市盈率更重要。大正資本（Chartwell Capital）創辦人兼投資總監陳惠仁，當年曾參加股神巴菲特的巴郡周年大會，發現價值投資理念的美好，惟近年市場開始質疑這種投資心法，未來究竟是繼續「價值投資」，還是簡單「不問價」，「ALL IN」龍頭企業即可？

陳惠仁今日（6日）出席《香港01》財經節目「財經加零一」，討論資金泛濫的大時代，投資者要如何部署。屆時香港01 APP、 財策薈facebook專頁，以及﻿財策薈youtube channel將會播出。

陳惠仁於節目中表示，「價值投資」不是一種投資方法，而是一種投資心態，重點是要股票要「平買貴賣」。他又以「追女仔」去形容「價值陷阱」，笑言價值投資，有一些女生要用五年時間去追求，若果兩年後你放棄，就不能說成「價值陷阱」。因你所付出的時間，亦未足以反映其「價值」。

他表示，「價值投資」的大師，普遍都好有忍耐力，願意等，觀人於微，分析該投資是否屬「價值陷阱」。另外他亦於節目中提到，當年寄信到股神巴菲特的巴郡，有幸訪問巴郡旗下不同的基金經紀，從他們身上學習到的東西，以及將經歷集結成書的經歷。↓↓↓點擊睇片↓↓↓