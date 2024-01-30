港交所旗下LME據報研在港設倉庫　惟臨成本等障礙

《路透》引述文件報道，港交所（0388）旗下倫敦金屬交易所（LME）正研究將香港作為擴大其全球金屬倉庫網絡地點，希望在港成功發展後可以進入內地市場。不過報道亦指出有關計劃面臨不少障礙，包括成本及中國因素。



《路透》引述看到的LME去年12月的演示文稿稱，LME表示該地區的公司表示有興趣把香港作為存儲工業金屬的地方，作為內地的替代選項。

文件顯示，「大約十個LME市場參與者...最近直接向 LME 或透過香港能源礦產與大宗商品聯合會（HKEMCA）表達了對此計劃的興趣」。「LME在香港的倉庫可以被視為內地與香港之間深入合作的展示」。該演示文稿還表示，香港作為良好交割地點（GDL）「縮小了LME交割網絡的差距」，交割網絡差距曾讓一些中國客戶感到沮喪。HKEMCA沒有置評。

LME回應《路透》時指出，LME積極與全球參與者接觸，以確保其倉庫網絡繼續為金屬行業提供最大程度的全球連接能力。「在評估潛在的新交割點時，我們會考慮一些重要標準…在與市場溝通之前，我們也會與相關的LME諮詢委員會討論這些標準」。

在港租金或高於其他系統倉庫

LME稱，「香港不是傳統的基本金屬儲存中心，由於附近港口價格便宜，目前並未吸引大量金屬流入」。LME其他於亞洲的GDL包括，台、韓國、馬來西亞，成本均較低。新加坡也包含在LME的網路中，但價格更高，而且雖然不消耗大量金屬，但它被用作中轉地點。

兩名消息人士稱，香港的租金可能是LME系統倉庫最高租金的4倍，其中鋁、銅、鋅和鎳的租金約為每噸50美分。LME在演示中承認成本較貴，同時指出倉庫租金必須得到香港政府的補貼「才能成為商業上可行的選擇」。