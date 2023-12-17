LME取消鎳交易訴訟勝訴　基金Elliott獲准上訴　LME將積極抗辯

去年3月8日港交所（0388）旗下倫敦金商交易所（LME）因鎳價大幅波動，而宣布取消交當日與鎳合約交易。其後LＭE及LME Clear均遭到基金公司Elliott向英國高等法院入稟尋求司法覆核，最終法院於今年11月29日判Elliott敗訴。



港交所指出 Elliott申請並獲批准就該判決向英國上訴法院提出上訴。上訴聆訊的時間現在尚未確定。LME和LME Clear認為該上訴毫無法律依據並將積極抗辯。

早前英國法院就Elliott提出的訴訟作出判決後，當時港交所主席史美倫表示，法院維持了LME和LME Clear所做決定的合法性，這不僅對LME和港交所來說是個好消息，對全球交易所來說也是個好消息。現在可以專注於在連接全球資本、創意和市場參與者方面發揮重要作用。

港交所行政總裁歐冠昇指出，為LME行政總裁張柏廉（Matthew Chamberlain）和團隊感到高興，因為他們由始至終都秉持最高的誠信行事，一直以整個市場的利益為依歸。交易所在全球市場和經濟中發揮獨特的作用，提供重要的基礎設施、監察與連接，最重要的是促進信任。現在是時候展望未來的機遇，相信LME將繼續在塑造未來產業和技術的金屬定價中發揮關鍵作用。