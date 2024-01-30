中電盈警　EnergyAustralia客戶業務減值59億元　料全年賺66億元

中電（0002）發盈警，指出去年為EnergyAustralia客戶業務進行59億元商譽減值，強調是不會對營運盈利造成影響；又指出計及EnergyAustralia的非現金商譽減值後，全年總盈利預料為66億元。



公司亦指出去年營運財務表現強勁。截至去年底的未經審計綜合管理賬目，營運盈利為101億元，較2022年的76億有顯著改善。中電又指出去年總盈利為66億元，但指出年內EnergyAustralia的遠期能源合約錄得21億元公平價值收益，在計及EnergyAustralia的客戶業務商譽減值前的總盈利為125億元。

中電指出去年強勁營運財務表現，大部份來自香港管制計劃業務貢獻，同時內地業務保持強勁財務表現﹑Apraava Energy繼續展現出提高業務利潤能力，以及EnergyAustralia業績在計入公平價值變動前顯示營運盈利顯著改善。

中電料去年總盈利為66億元。(黃江奇攝)

紀安立將接任財務總裁

此外中電又指出從今年4月1日起，現任國際業務總裁紀安立將接替戴思力出任財務總裁，作為交接安排的一部份，戴思力將成為首席執行官顧問，立並留任至今年6月30日。