電費調整｜整體淨電費減　港燈基本電費上升4.4%、中電上升3.1%

兩電燃料調整費今年下半年逐步下調，政府宣布明年1月起，港燈基本電費上升4.4%，不過連同燃料調整費下調，淨電費按年減16%；中電基本電費上升3.1%，但同樣因燃料調整費下調，所以淨電費按年減7.4%。因此市民所需支付的電費，比去年1月時減少。



按照政府與兩電的《管制計劃協議》，兩電的准許利潤為8%，以固定資產平均淨值獲取，因此兩電可因應此數據，調高基本電費。



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市民支付的淨電費，由基本電費及每月燃料調整費組成，兩電的基建投資亦會影響基本電費。去年國際燃料價格不斷飆升，今年1月新電費價格，中電按年加價約19.8%、港燈則加價約45.6%。截至6月底，中電及港燈的「燃料價格調整條款帳」仍分別負債20.7億元及11.3億元。

不過，港燈及中電於今年中起連續6個月下調燃料調整費，但根據兩電過往公布，港燈將會於南丫島西南水域興建離岸風力發電場，中電則會於香港東南水域發展200 兆瓦海上風力發電場，分別納入他們下一個五年發展計劃，預料收會影響電費加幅。

政府同日公布《管制計劃協議》檢討，根據兩電過往公布，港燈將會於南丫島西南水域興建離岸風力發電場，中電則會於香港東南水域發展200 兆瓦海上風力發電場，分別納入他們下一個五年發展計劃。