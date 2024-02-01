美國議息｜鮑威爾稱3月不太可能減息　正衡量過早或太遲風險

美國聯儲局1月31日議息後宣布維持利率不變，會後聲明指在更有信心通脹能回落至2%的目標前，不宜減息。聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）會後召開記者會稱，本次會議未提出降息建議，局方並未積極考慮降息，3月不太可能減息。如果經濟按預期發展，將在今年調整政策利率。幾乎所有聯邦公開市場委員會（FOMC）成員認為，今年在某個時候開始降息可能合適。



鮑威爾指出，緊縮立場對經濟活動和通脹施加了下行壓力，長期通脹預期似乎保持穩定，利率可能已達到峰值。但過早降息可能導致通脹進展逆轉，在減息之前需要更大的信心。但他認同，降低政策利率過晚，可能會過度削弱經濟。聯儲局正在管理過早與過晚行動的風險。



鮑威爾表示，如果看到勞動力市場出現意外疲軟，將促使聯儲局更早降息。但在基本情況下，經濟健康且勞動力市場強勁，局方在考慮降息時需要謹慎。當前已有6個月的良好通脹數據，但局方希望看到更多數據，希望良好的數據表現能夠延續。

他又稱，美國還有一段路要走才能實現經濟軟着陸，聯儲局也將繼續逐次作出決策，如有需要或長期維持當前政策利率。