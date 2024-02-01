美股｜道指收市跌317點　納指瀉2.23%　標指挫1.61%

美國聯儲局週三（1月31日）維持利率不變，但指通脹風險依然存在，在更有信心通脹能持續邁向2%的目標前不宜減低，令市場對3月減息的希望破滅。加上Alphabet業績令人失望拖累科技股，美股主要指數收市下跌。道指收市跌317點，納指挫2.23%。



道指收市報38,150.30點，跌317.01點或0.82%；納指報15,164.01點，跌345.89點或2.23%；標普500指數報4,845.65點，跌79.32點或1.61%。

Alphabet股價跌7.50%

其中，Google母公司Alphabet公布的廣告銷售業績令人失望，並預計人工智能（AI）開發將增加成本，股價下跌7.50%。微軟也預測AI開發的成本將會上升，股價跌2.58%。

紐約社區銀行（New York Community Bancorp）公布意外虧損並大幅削減股息後，其股價下跌37.67%至20多年來的最低水平。

數據方面，有「小非農」之稱的ADP就業報告顯示，2024年1月，美國私人企業就業人數增加10.7萬人，低於12月下修後的15.8萬人，以及和市場預測的14.5萬人，升幅為2023年11月以來最小。

另外，美國勞工統計局表示，去年第四季勞工成本指數按季升0.9%，低於市場預期的1%，亦低於前一季的1.1%。勞工成本指數按年升4.2%，幅度為兩年來最小。