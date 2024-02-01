A股大插水　胡錫進突然宣布減少股評　但稱對國家仍有信心

A股持續插水，昨日上證反覆向下，收市跌近1.5%至2788點，1月累跌6%，連跌兩個月，滬深300指數挫逾6%，連跌6個月，深成指累跌逾千點或逾13%。前環球時報總編輯胡錫進，同日突然宣布減少針對股市發言，認為股市下跌的最大技術原因就是股票數目多，資金少，新股IPO需要更多資金支持，故此「誠懇希望各省暫時取消或大幅降低今年推動大量本省公司的上市計劃，以源頭減輕IPO的壓力」。



建議以源頭減輕IPO壓力

胡錫進昨日在微博發文，稱「股市正跌得讓股民很痛苦」，但談到信心問題，稱他這名「好友」很難改變「對國家的信心」，只是將會說少一些，「不管怎麼說，我覺得自己需要減少針對股市的發言頻度。我會一直在，與大多數小散同甘共苦，你們虧時，老胡應該也是虧的；你們賺時，老胡八成也會同樂。」

胡錫進去年6月透露，已開通股票賬戶，成為「股民老胡」，強調沒有額外信息渠道，所有信息均來自互聯網，「我會邊炒股邊學習，力爭少交學費」。不過，他入市後很快投資便出現虧損，曾單日損手逾萬元（人民幣‧下同），但依然一直不斷看好股市。他在9月公開表示，自己A股的投資本金為48萬元。進入新一年來，他加倉12萬元，總本金升至60萬元，認為「上證2800點以下遍地黃金」。