國足難還是A股難？中國股市保衛戰靜待國家隊「穩市」

對官方而言，一場股市保衛戰，也是一場經濟保衛戰和政治穩定保衛戰。



「白天炒A股，晚上看國足，酸爽。」中國股市1月23日跌破2800點，社交媒體上一片哀嚎，一些股民在朋友圈這樣自嘲。

中國股市的悲觀情緒去年底以來持續發酵，短短一個多月A股先後失守3000點和2900點關口， 1月18日盤中一度跌破2800點，在多隻掛牌基金托底下，當天閉市前總算驚險守住2800點。

不過，該來的還是逃不過。陸港兩地主要股指22日紛紛下挫，其中上證綜指下滑2.68%至2756.34點，探至2020年3月以來的新低。

滬港通於2014年11月「通車」後，港股不似預期，未有大升。﹙路透社﹚

A股失守2800點，一些股民聯想到了「爛泥扶不上牆」的國足。碰巧，中國男足當天在卡塔爾踢亞洲杯的最後一場小組賽，結果0比1不敵東道主，出線僅剩下理論可能性。

到底是中國球迷更難，還是中國股民更難，還真不好說，兩者看起來都很鬧心。但有股民憤憤不平說，國足的比賽可以不看，輸了也不損失什麼，但股市蒸發的可都是老百姓的真金白銀。

面對A股票頹勢，去年高調進軍股市的內地資深媒體人胡錫進也有點為難。22日晚上，他在微博上傳一張晚餐照片稱，去附近的餐館吃飯，經常有人認出他，而且第一句話總問「您炒股咋樣了」，當晚去餐館他特意帶上了帽子和眼鏡。

讓很多中國股民有些羨慕嫉妒恨的是，陸港股市噩耗頻傳之際，一些國家的股市卻表現亮眼。

日經225指數創34年新高，印度股市超越香港，成為全球第四大股票市場。《彭博社》的資料也顯示，中國股市市值與2021年2月的峰值相比，蒸發了6.3萬億美元，而同期美國股市市值上漲達5.3萬億美元。目前美國股市市值比陸港股市總值高38萬億美元，創下新的紀錄。有輿論甚至開始懷疑，中國眼下是不是面臨一場金融戰？

印度股市上漲與香港股市暴跌同時發生。（REUTERS／資料圖片）

股民心急火燎的當兒，《彭博社》23日的一則報道，讓廣大中國股市投資者看到了一線曙光。報道引述知情人士稱，官方正在醞釀一系列救市措施，其中包括調動約2萬億元（人民幣，下同）資金，主要透過中國國有企業的離岸帳戶，通過滬港、深港通購買在岸股票。

報道稱，當局還在考慮，透過中國證券金融股份有限公司或中央匯金公司，向股市注入至少3000億元本地資金。此外，官方也在權衡其他選項，如果獲得高層批准，最快會在本周宣布一些措施。

上述報道未獲官方證實，但可以肯定的是，「跌跌不休」的股市讓高層很頭痛。總理李強22日召開國務院常務會議，吹響了股市保衛戰的號角。會議強調要「大力提升上市公司品質和投資價值，加大中長期資金入市力度」，「要採取更加有力有效措施，著力穩市場、穩信心」。

陸股近來跌勢明顯，中央喊話著力穩市場、穩信心，吹響了股市保衛戰的號角。（路透社）

中國股市的這輪頹勢，最主要原因還是市場對經濟前景的預期薄弱。中國官方近期不斷就中國經濟派發定心丸，去年的經濟成績單上也並非完全沒有亮點，但眼下的波折會持續多久，它是短期的低谷，還是長期的陰霾，很多人都吃不準。

這種不確定性帶來的低迷預期，直觀地反映在資本市場中外資的落荒而逃和股民的割肉離場上。有人說，中國股市一塌糊塗，但至少它夠真誠，「它堅持用下跌的方式，真實地反映了中國經濟的現狀，以及對未來的預期」。

官方22日釋出穩市場的信號後，上證指數23日小幅上漲0.53%，但依然沒能重返2800點；恒生指數倒是應聲反彈2.63%，不過漲勢能否持續還是未知數。

財政司司長陳茂波指香港經濟要做好、做大、做強，需發展創新科技。（梁鵬威攝）

好些分析人士也都對市場情緒能否從根本上改變存有質疑，因為還有很多「然後怎樣」的問題需要回答，包括中國經濟有沒有新的增長動能，能否透過改革打通堵點，有沒有具體措施提升就業與收入，惠民企的措施能否落實等等。對於當局可能祭出的救市措施，高盛亞太區（除日本）總裁施南德（Kevin Sneader）直言，問題在於「人們是否有理由相信未來（中國）經濟會向好發展……（中國經濟的）部分挑戰在於言語是否會轉化為行動」。

官方相信不會對股市的重挫坐視不理，很可能會如媒體報道，動員「國家隊」進場扶持，防止恐慌情緒引發市場崩盤，因為股市穩定既是中國金融穩定的重要支撐，也關乎社會穩定、政治穩定。適時的救市行動，不僅是防止股市下跌，也是維護各界對中國經濟的信心；對官方而言，這是一場股市保衛戰，也是一場經濟保衛戰和政治穩定保衛戰。

本文獲《聯合早報》授權刊載。

