永明香港今年擬增聘500名保險代理　對全年業務增長保持樂觀

去年上半年開關後帶動整體內地客保險業務增長，但下半年以來受高息影響保費融資業務，以及內地經濟放緩等因素，市場增長有所放緩。永明金融人壽及康健業務總經理楊娟表示，相較公司每季度的香港及內地客業務新造保單保費，按季均有不錯增長，進入新一年以來保持穩步增長趨勢，對於今年全年業務增長保持樂觀態度。



對於今年全年業務增長保持樂觀態度

她解釋，目前有2,500名保險代理，今年目標為增加500名至3,000名，年內並會推出多項新產品。

為配合中港兩地居民流通趨勢，永明香港宣布拓展粵港澳大灣區醫療方案，包括拓闊內地指定醫院名單，增加內地醫院覆蓋數目至逾4,200家，覆蓋內地所有三級醫院及21個城市（包括大灣區9個城市）的所有二甲醫院，以及指定私家醫院。

同時，永明香港提升內地的出院免找數服務，將服務擴展至全內地所有三甲公立醫院及大灣區內的所有二甲公立醫院，醫院名單數目近2,000間。合資格客戶只要預先獲得免找數服務批核，永明香港便會替其支付住院期間所有合資格醫療費用。

永明香港人壽及康健業務首席營運總監李麗明表示，中港兩地流通愈趨頻繁，帶動大灣區居民對跨境醫療的需求不斷上升。透過提升內地指定醫院名單及出院免找數服務，並配合永明香港的醫療保障，加強對身處內地客戶的支援。