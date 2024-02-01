美股｜新領失業救濟人數多於預期　道指早段升近百點　納指回升

美國新領失業救濟人數為兩個月來最高，加上第四季美國工人生產力增長快於預期，單位勞動力成本得到控制，美股周四（2月1日）主要指數早段上揚。



截至本港時間晚上11時10分，道指報38,244點，升94點或0.11%；納指報15,297點，升133點或0.88%；標普500指數報4,873點，升28點或0.58%。

數據方面，美國新領失業救濟按周增加9千人，升至22.4萬人，多過市場預期的21.2萬人，也升至兩個月高點；持續申領人數增加7萬，升至189.8萬人，也多過市場預期。

另外，美國去年第4季非農業生產力按季以年率計上升3.2%，高過市場預期；單位勞工成本上升0.5%，低過市場預期。

油價上升，紐約原油期貨現時每桶報76.88美元，升1.03美元或1.36%；倫敦布蘭特期油報81.51美元，升0.96美元或1.19%。

截至本港時間晚上11時10分，道指報38,471點，升4點或0.01%；納指報15,328點，跌181點或1.17%；標普500指數報4,892點，跌32點或0.66%。

道指收市報38,467.31點，升133.86點或0.35%；納指報15,509.90點，跌118.15點或0.76%；標普500指數報4,924.97點，跌2.96點或0.06%。