美股｜道指收市跌274點　麥當勞及Tesla股價同挫約3.7%

聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）再次否定即將減息，美股周一（2月5日）低開，道指一度跌逾400點，其後跌幅收窄，至收市跌274點。



道指收市報38,380.12點，跌274.30點或0.71%；納指報15,597.68點，跌31.28點或0.20%；標普500指數報4,942.81點，跌15.80點或0.32%。

電動車製造商Tesla被華爾街證券行Piper Sandler大幅削減目標價，加上有報道指德國企業軟件供應商SAP將不再採購Tesla汽車，令Tesla股價曾急瀉6.8%，至收市跌3.67%。

麥當勞上季全球同店銷售增長遜預期，股價跌3.73%，為跌幅最大道指成份股。另波音由於部份737 MAX飛機出現新的品質問題，將導致部份交付延遲，導致該公司股價下跌1.31%。

Nvidia因獲高盛上調目標價，股價升4.77%，以每股693.18美元再創新高。

美國債息上升，10年期債息一度漲15.54個基點，報4.1753厘。

ISM非製造業指數高於預期 服務業PMI終值低於預期

數據方面，標普全球公布，美國1月服務業採購經理指數（PMI）終值為52.5，低過初值的52.9，符合市場預期。綜合PMI終值為52，低過初值的52.3。

另美國供應管理協會（ISM）公布，1月非製造業指數為53.4，高於預期的52，對上一個月為50.6。期內非製造業企業活動分項指數為55.8；非製造業就業分項指數為50.5。