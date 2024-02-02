美股｜道指收市升369點　納指及標指漲逾1%

雖然美國聯儲局前一日指3月不太可能減息，但美股周四（2月1日）大幅反彈，道指在藥業及相關股份帶動下，收市升369點。而在蘋果、Amazon及Meta Platforms即將公布業績前，納指飆1.30%。



道指收市報38,519.84點，升369.54點或0.97%；納指報15,361.64點，升197.63點或1.30%；標普500指數報4,906.19點，升60.54點或1.25%。

製藥公司默克（Merck）公布樂觀的第四季業績後，至收市上漲4.67%，為漲幅最大的道指成份股。藥業公司Amgen、Walgreens Boots Alliance也升逾3%。

板塊方面，標普500指數11大板塊10漲1跌。非必需消費品板塊和必需消費品板塊分別以1.98%和1.97%的漲幅領漲，能源板塊下跌0.06%。

數據方面，美國新領失業救濟按周增加9千人，升至22.4萬人，多過市場預期的21.2萬人，也升至兩個月高點；持續申領人數增加7萬，升至189.8萬人，也多過市場預期。

另外，美國去年第4季非農業生產力按季以年率計上升3.2%，高過市場預期；單位勞工成本上升0.5%，低過市場預期。