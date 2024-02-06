NVIDIA獲印度土豪大手筆　砸5億美元天價訂單　股價年內暴漲40%

NVIDIA英偉達（美：NVDA）據報獲得印度數據中心Yotta一筆天價訂單，要求採購16,000塊GPU，《路透》消息指，該筆訂單的購買期限是2025年3月，貨值5億美元。



英偉達股價再創歷史新高，昨夜收升4.8%報693.3美元，現盤後更見漲勢，衝破700美元大關報702美元，年內漲幅逾40%。高盛最新報告，上調其目標價至800美元，更看高一線。



兩年豪擲10億美元購GPU

該印度數據中心Yotta執行長Sunil Gupta表示，採購的16,000塊GPU中，有H100和GH200兩種型號，而一塊H100價格在2022年就已逾3萬美元，GH200則更為昂貴，因此此筆訂單其實也未能購買足夠GPU。

然而，如此豪擲已非第一次出手，去年該公司就曾買過16,000塊GPU，當時全部型號均為H100，交貨時間為今年7月，兩筆訂單合計突破10億美元。

據悉印度公司Yotta兩年內共斥10億美元，購英偉達GPU。（資料圖片）

印度單替華 補Nvidia出口空白

由於國際關機緊張，美國限制英偉達向中國出售芯片，其後更是緊咬不放，對於可售出的芯片，性能也是「一再閹割」，有外電評論指，這筆印度訂單彌補了英偉達GPU出口的空白。據傳到 2025 年，Yotta 將擁有總計32,000 塊H100和GH200 GPU；截至2030年，印度的機器學習產業將達到140億美元。