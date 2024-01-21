NVIDIA黃仁勳現身大陸出席年會　脫掉皮褸改穿東北大花襖跳熱舞

英偉達（NVIDIA，又稱輝達）創辦人黃仁勳為出席台灣分公司尾牙，20日現身台北。在此之前，他則是前往大陸北京等3地的辦公室參加年會，更脫下招牌黑皮褸改穿東北大花襖跳起舞來，相當有親和力。



內媒《澎湃新聞》報道，AI晶片巨頭英偉達（NVIDIA）大陸方面20日證實，黃仁勳曾於上周到訪大陸，看望輝達北京、上海、深圳3處辦公室員工並參加年會，目前已經離開大陸。

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網絡上也流傳著多段黃仁勳在年會舞台上主持抽獎、與員工跳起東北二人轉的影片。內部人士透露，黃仁勳為3地的年會準備了不同的活動，相當有心。

影片畫面顯示，黃仁勳穿著黑色短袖T恤，搭配大花襖背心，雙手拿著紅手絹，雖然不太熟悉舞步，還是輕快地跟著旁邊的人一起舞動，台下員工紛紛拿起手機錄影。

網友看了影片紛紛表示，「很地道的入鄉隨俗嘛」、「第一次見他不穿皮衣」、「這領導有親和力」、「熱度快跟上馬斯克和庫克了」、「哈哈哈老可愛了」。不少網友也關心「皮夾克呢？」、「沒穿皮衣的，不是真身」。

報道指，這是黃仁勳時隔數年再度到訪大陸。黃仁勳早在2023年6月就傳出將訪陸，會見騰訊、字節跳動等企業高管，但最終並未成行，原因未知。

英偉達並未透露黃仁勳更多的行程安排，市場關注黃仁勳在陸的動向。早前有報道稱，由於美國不斷收緊對陸晶片出口管制措施，英偉達有意出售其性能較低的「降級版」晶片，但大陸客戶對此興趣缺缺。

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