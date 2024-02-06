佐丹奴爆管理權爭奪戰　周大福促罷免劉國權　專家拆解贏面

佐丹奴（0709）大股東周大福控股早前提全購失敗後，再出手爭奪公司管理層，要求召開股東特別大會，罷免主席劉國權董事及行政總裁職務，並委派鄭家純子女入局。



管理權爭奪戰一觸即發，拖累佐丹奴股價一度低見1.89元。市場消息指，今次周大福要求「換人」主要是由於佐丹奴在過去十多年來整體業績持續下滑。雖然佐丹奴今日股價反映市場並不受落，但專家表示，今次罷免事項極大機會通過，對於投資者而言，是「越跌越值博」。



佐丹奴爆管理權爭奪戰！持有該公司24.06%、周大福控股旗下Sino Wealth要求召開股東特別大會，建議罷免劉國權的董事及行政總裁職務，並動議委任adidas亞太及大中華區前總經理Colin Currie為執行董事及新任行政總裁。

與此同時，Sino Wealth建議委任新世界發展（0017）主席鄭家純女兒鄭志雯，以及三子鄭志亮為非執行董事；黃偉德為獨立非執行董事。上述的任免自通過是次決議案後即時生效。

根據佐丹奴《公司細則》第58條，任何持股累積10%以上的股東，均可發出書面要求，要求董事會召開EGM，並於2個月內舉行。該集團於2月5日接獲Sino Wealth的通知，換言之有關股東會須於4月上旬召開，屆時將會對議案進行表決。

Sino Wealth建議委任新世界發展主席鄭家純女兒鄭志雯，以及三子鄭志亮為非執行董事。（圖為鄭志雯，圖片來自Rosewood官網）

周大福曾提全購 遭劉國權「Say No」

目前，Sino Wealth是佐丹奴最大股東，而據去年9月底資料，其次是是持股達5.93%及1.72%的「股壇長毛」David Webb及劉國權。不過，David Webb去年減持，現持股已降至5%樓下。

現年71歲的劉國權是佐丹奴老臣子，於1987年加入公司，在1994年擔任主席及行政總裁至今。

而周大福鄭氏家族則於2012年正式入主佐丹奴，並在2022年向佐丹奴按每股1.88元現金提全購，當時獲得21.47%股東接納，令周大福權益可增至46.04%，但遭劉國權明言拒絕接納股份要約，並指沒有套現需要。其後，因要約未能達致50%以上表決權條件，因此失效。

現年71歲的劉國權是佐丹奴老臣子，於1987年加入公司，在1994年擔任主席及行政總裁至今。（余俊亮攝）

純利十年拾級而下 消息人士指換CEO可助重回正軌

市場消息指，今次周大福提出要求替換行政總裁，主要是由於佐丹奴在過去十多年來整體業績持續下滑。

翻查佐丹奴業績，純利由2013年的6.63億元「插水」至2014年的4.08億元，隨後進入平穩期，但次年受到疫情影響，在2019年及2020年分別為錄得2.3億元的純利及1.12億元的虧損。疫後生意逐漸復甦，2022年純利上升至2.68億元，2023年中期純利按年增長近96%至1.9億元，但相較早年平穩期仍有一段距離。

目前佐丹奴市值約30億元，截至去年6月底擁9.6億元現金及銀行結存，過去派息豪爽。

資料來自佐丹奴2022年業績報告。

消息人士認為，是次動議提名出任CEO的人選Currie具國際經驗，作為adidas亞太區的前任董事總經理，Currie負責使adidas在大中華區的收入增長了五倍，他在跨國企業的經驗可幫助佐丹奴重回正軌。

資料顯示，Colin Currie曾在國際運動品牌Adidas工作逾16年，由香港區董事總經理一直晉升至亞太及大中華區總經理。他其後曾在「公司醫生」Boston Consulting Group出任顧問，之前則在國際性廉航AirAsia出任CEO。

據佐丹奴中期業績顯示，該公司除了大中華地區業務，還有東南亞及澳洲地區，銷售貢獻相當接近，大中華地區佔比為44.4%，東南亞及澳洲地區佔比為37.3%。倘若佐丹奴更換CEO，相信人選不僅要熟悉大中華市場，還要對東南亞市場有一定認知。

周大福是佐丹奴第一大股東，持有24.06%股權。（資料圖片）

梁杰文料周大福牌面上「贏硬」

對於是次罷免事項，宏高證券投資經理梁杰文認為，極大機會通過，皆因周大福是佐丹奴第一大股東，持有24.06%股權，沒有其他大股東，除非佐丹奴董事會積極拉攏票數，否則難以撼動周大福。

被問及上次周大福提全購失敗，為何是次動議能成功？梁杰文解釋，情況不同，上次是周大福需要收購25.94%的股權，達致50%以上表決權條件，結果收購失敗，可能部分股東是CEO劉國權的親信，不接受收購，但並不代表剩餘的股東都對周大福持反對意見，他們可能是沒有立場，選擇「躺平」的股東，而這些「躺平」的股東今次是否會出席去反對罷免，是未知之數。

梁杰文續指，從牌面上來看，今次周大福是「贏硬」，始終少數服從多數，「例如周大福有24票的話語權，就要有25票話語權的人出席股東會，並投下反對票，才能推翻是次罷免」。

梁杰文續指，從牌面上來看，今次周大福是「贏硬」。﹙資料圖片﹚

受消息影響，佐丹奴今早開市低見1.89元，全日逆市跌近4%。梁杰文指，市場擔心公司陷入控制權爭奪戰，拖累下半年業績，或者憂慮周大福加大控制權後，會改變現時慷慨的派息政策。畢竟劉國權在位期間，即使2020年錄得虧損每股仍有派息0.1元，在2021年及2022年派息更分別升至0.165元及0.235元。假如2023年仍保持派息0.235元，以現價1.96元計，佐丹奴股息率達12%。

梁杰文預計，佐丹奴股價在股東大會前會較為波動，但不會跌至周大福上次提全購的要約價1.88元，或在1.88元至2.1元之間上落，對於投資者而言，佐丹奴是「越跌越值博」。他提醒，倘若周大福成功加大控制權，或會清洗佐丹奴管理層，形容為「逐個換」，要留意日後利益是否會傾向周大福，例如只在新世界（0017）旗下商場租用舖位。

David Webb指出，券商鎧盛 （Halcyon）手上18.7%佐丹奴股權的持有者，對今次管理權爭奪戰的結果至關重要。（資料圖片）

David Webb未表態 僅籲「查倉」

另外，David Webb 向記者表示不評論是次罷免事項，但他於社交平台X（前稱Twitter）指出，佐丹奴需行使其法定權力，查出及披露券商鎧盛 （Halcyon）手上18.7%佐丹奴股權的持有者，因為這對今次管理權爭奪戰的結果至關重要。

David Webb有此說法，可能是因為鎧盛資本曾擔任周大福提全購時的財務顧問， 其創辧人與鄭氏有淵源，曾在鄭家創立的大福證券工作。若這持倉的實際控制人悉數接受罷免提案，周大福「話語權」勢增至42.76%。