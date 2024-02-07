美股｜美國債息回落　道指收市升141點

投資者關注美國企業的業績報告，並消化聯儲局官員的言論，以評估減息時間。美國國債孳息率周二（2月6日）回落，美股望要指數上揚，道指升141點。



道指收市報38,521.36點，升141.24點或0.37%；納指報15,609.00點，升11.32點或0.07%；標普500指數報4,954.23點，升11.42點或0.23%。

其中，美國10年期債息回落，曾跌8.5個基點至4.082厘。 藥廠禮來（Eli Lilly）因減肥藥推動收入，2023年第四季營收增長28%，股價曾漲5.1%，但至收市倒跌0.2%。

受惠於人工智能（AI）產品需求強勁，美國數據分析公司Palantir去年首度錄得利潤，並看好今年盈利前景，股價急升30.8%。晶片龍頭Nvidia股價則挫1.6%。

板塊方面，標普500指數11大板塊9漲2跌。材料板塊和房地產板塊分別以1.70%和1.49%的升幅領漲，科技板塊和通信服務板塊分別下跌0.48%和0.21%。

克利夫蘭聯儲銀行行長梅斯特（Loretta Mester）表示，如果美國經濟表現符合預期，可能會為降息打開大門。她未有建議時機，但警告採取過多緊縮措施，可能會帶來風險。