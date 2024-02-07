阿里業績會五大必看！　蔡崇信計股票收益率　稱堪比美10年期債息

阿里巴巴（9988）今日公佈截至去年12月底業績，期內經調整淨利潤（non-GAAP）479.51億元人幣（下同），按年下降4%，總收入按年增5%至2,603.48億元；歸屬於普通股股東的淨利潤為144.33億元，按年挫69%。《香港01》總結業績電話會中，加碼回購振股東回報、電商價格力競爭、淘天集團GMV與變現率、出售非核心資產、IPO進度、五大必看要點。



繼上季派息之後，阿里今季重磅推出加碼回購250億美元，業績會中摩根大通分析師，直接反問阿里高管此種力度可能實現嗎？主席蔡崇信則親回，阿里派息股息率約有1.4厘，兼之以回購可帶來3%的增值，股東回報率可有4.5%，他笑稱此種收益率足以揮抵美國十年期國債，更何況阿里股價仍有上漲的空間。



蔡崇信表示阿里股票收益率有4.5，堪比美國十年前國債。（資料圖片）

一、回購+派息提振股東回報至4.5%收益率

公司在未來三個財年仍有353億美元股份回購額度，計劃使流通股淨減少3.3%。據摩通分析師發問時稱，此舉意味著阿里將每個財年使用120億美元用於回購，相比2023年顯著擴大規模，蔡崇信就回應稱阿里此前數個財年始終提前完成回購計劃，因此董事會批准了回購計劃。且公司現金流中有相當一部分現金，就是在境外，因此無需擔憂現金流問題，且公司槓桿率、負債水平均很低，還可以通過提高財務槓桿率，獲得更強勁的現金提升股東回報。

蔡崇信指，2023財年回購98億股份，加上25億美元的分紅派息，每年可有逾120億美元的資金用於回報股東。他親自計算稱，當前阿里流通股股數為25億，若減少3%即為減少7500萬股，以當下股價計，股份回購可帶來3%的增值，加之以股息率約有1.4厘，二者合計可達到4.5%，接近美國十年期國債的收益率。他更指出，如果購買阿里的股票，則不僅可享此收益，還有上漲空間。

吳泳銘提出，需要「好貨基礎上的好價」。（資料圖片）

二、商品供給先於價格力

在諸如拼多多等競爭對手虎視眈眈，經濟環境整體消費降級下，吳泳銘在按優先順序評價重點投入中，首位提及的則是商品供給，其次才是價格力與效率。他提出，關注的價格力是在「好貨基礎上的好價」，這是消費者跨越周期的需求。

三、無懼淘天變現率不匹配GMV

大摩在業績前，曾發報告指出，淘天上季商品成交金額GMV增幅只錄得低單位數，而在增幅遜色的情況下，受外部環境整體消費降級的影響，GMV仍向更以平價策略吸客的淘寶傾斜，致使淘寶在GMV的佔比提升。事實上，淘寶的貨幣化率並不及天貓，此種佔比提升或限制淘天集團業績增長。

此次阿里回應稱，當下仍處在提升GMV的階段，並不擔心變現率與GMV不匹配，集團最高優先級是讓電商和雲計算兩大核心業務重燃增長動力，對淘天重振機具信心。

阿里目前已經完成退出了17億美元的非核心資產。（資料圖片）

四、財報6提投資減值「陀衰家」 出售實體零售非常合理

阿里財報顯示，經營利潤按年跌36%，淨利潤更大幅下挫77%，均提及是由於高鑫零售的無形資產減值和優酷的商譽減值所致，其中高鑫零售錄得無形資產減值120.84億元，優酷所造成的商譽減值84.90億元，財報提及次數高達6次。

蔡崇信指出，正加速非核心資產出售變現，目前已經完成退出了17億美元的非核心資產，速度非常不錯，且還會加速減持上市公司的股票變現。他更直言，其當下資產負債表上的確還有一些「傳統的實體零售業務」，這些顯然也屬於非核心資產，並表示如果將來退出，也是非常合理的

五、盒馬、菜鳥IPO不會操之過急

蔡崇信指出，去年初宣佈分拆1+6+N，是為了在集團總體的估值中，體現出各個分部的價值，但當時也提及，交易是否推進需要考慮市場條件，然而當下的市場條件就無法體現分部的價值。因此當前的戰略聚焦點，是推動集團內不同業務的協同效應，且已經成立了專門的團隊。因此其對於盒馬、菜鳥的IPO進度表態為，不會操之過急。