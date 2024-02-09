耶倫：不預期物價水平會下降　巴爾金：聯儲局對減息可保持耐性

美國財長耶倫（Janet Yellen）2月8日出席參議院銀行委員會的聽證會，稱不預期物價水平會下降，但估計升幅會放緩。她又認為，毋須進一步推動價格下降，因為工資水平正在上升。另外，里士滿聯儲銀行行長巴爾金（Thomas Barkin）表示，聯儲局有時間對減息保持耐性，需要持續看到良好的通脹數據。



耶倫又稱，雖然聯邦政府舉債的可持續性令人擔憂，但她認為美國國債市場短期內不會受到威脅。當被問及不斷增加的債務，是否會導致投資者拋售美國國債時，耶倫稱，極端情況下有這種可能性，但現在沒有看到這種跡象。但她承認，美國必須削減赤字，才能保持財政可持續發展。

她又表示，受商業房地產空置率高企，以及高利率影響，預計部份小型銀行正承受壓力。但不認為會對國家金融造成系統性風險，且對大型銀行的風險「相當低」。

2023年8月24日，美國里士滿聯儲銀行行長巴爾金（Thomas Barkin）出席年度傑克遜霍爾（Jackson Hole）會議。（Reuters）

里士滿聯儲銀行行長巴爾金（Thomas Barkin）受訪時稱，目前勞工市場仍然非常強勁，聯儲局對於減息可以保持耐性，認為有需要見到通脹數據持續回落。具體來說，巴爾金希望看到租金和服務價格的通脹放緩，這兩個方面的價格增長持續穩定。

巴爾金又稱，不擔心投資者或與聯儲官員持有不同預測，但拒絕提供何時可能降息，以及今年可能降息次數的看法。