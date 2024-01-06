耶倫：美國經濟實現軟着陸

美國財政部長耶倫稱美國經濟已實現期盼已久的軟着陸，在高通脹得到遏制的同時，勞動力市場沒有受到顯著的打擊。



彭博社報道，耶倫星期五（1月5日）接受美國有線電視新聞網（CNN）訪問時說：「我們可以將我們現在所看到的情況描述為軟着陸，我希望這種情況會持續下去。」

當天公布的政府數據顯示12月份就業增長和工資增長均超出預期，就業人數增加21萬6000人。不過這份報告暗示通脹仍面臨上行風險，推動投資者削弱了對美國聯邦儲備局3月開始降息的押注。

耶倫重點關注的是最新的薪資數據，在截至12月的一年裏平均時薪上升4.1%。經濟學家預測2023年的消費通脹率為3.2%，這意味着2023年的薪資漲幅已超過物價漲幅。

她說：「現在薪資漲幅超過了物價漲幅，美國員工過得更好，中等收入家庭情況的改善非常顯著。」

耶倫拒絕對美聯儲的下一步決策置評，但她指央行在貨幣政策方面處理得很好。她說：「勞動市場、經濟和通脹的路徑表明他們做出了一連串正確的決定。」

儘管美聯儲在2022年和2023年的大部分時間裏大舉加息，但耶倫一直拒絕對美國經濟做出最悲觀的預測。雖然耶倫從未完全排除經濟陷入衰退的可能性，但她一再說她看到了一條「通往軟着陸」的道路。