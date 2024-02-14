美股｜道指收市跌524點　納指及標指同挫逾1%　ARM回吐近2成

美國1月份消費價格指數（CPI）增幅高於預期，打擊市場對即將減息的期望，推高美國國債收益率走高。美股周二（2月13日）急挫，三大指數均跌超過1%。其中道指於尾段曾跌757點，至收市跌524點。



道指收市報38,272.75點，跌524.63點或1.35%；納指報15,655.60點，跌286.95點或1.80%；標普500指數報4,953.17點，跌68.67點或1.37%。

隨著美國國債孳息率飆升至兩個月高位，Alphabet、微軟、Meta及Amazon等大型股均下挫1.62%至2.15%。

晶片設計公司Arm（ARM）繼周一大漲29%，股價連續3天累計漲近一倍後，13日至收市回落19.46%。高通（Qualcomm）、博通（Broadcom）及美光科技（Micron Technology）等晶片股，股價也下跌2.00%至4.87%。

美國1月消費價格指數（CPI）按年升3.1%，高於市場預期的2.9%；按月維持升0.3%，高於市場預期的0.2%。扣除食品及能源項目的核心CPI，按年升3.9%、按月升0.4%，也分別高於預期的3.7%及0.3%。