東亞銀行指若美國經濟有序調整　防守性價值股將受惠

東亞銀行發表報告，指出年初至今只過去了約1個多月，中國內地及香港的股市未能擺脫頹勢，亞洲除日本及印度外亦拾級而下，德國、法國、英國股市全數錄得負值，只有美股延續去年強勢。



該行表示截至香港時間2月9日，MSCI世界股指及納指100分別上升了約3％及6%，差距約1倍。同期「美股七雄」升約10%，更誇張是標普500半導體行業指數升近20%，再誇張是整體升幅超過6成集中在3至4隻股份，反映全球資金在「別無他選」心態下蜂湧至數隻股份之中。

該行進一步指出科技股颷升建基於盈利增長的。參考截至香港時間2月9日標普500科技行業指數去年第3及4季的盈利增長分別報14及13%，但同期指數走勢卻分別下跌6％及上升 17%，兩組數據走勢各異。參考彭博綜合預測今年各季科技行業的盈利預測分別是升18％﹑升14％﹑升12％及升14%，暗示科技股在本季衝高後升幅放緩將持續至第 4 季。美國減息憧憬及總統大選下，美股年內整體表現將桀驁不遜，但數據反映科技股正高處不勝寒，那應如何部署？

該行表示同樣參考盈利預測，標普11類行業中只有 3 類在未來數季盈利將持續上升，分別是基本消費﹑醫療護理及金融業。再參考各行業指數年內表現，首5位分別是通訊（升11%）﹑科技（升9%）﹑醫療護理（升6%）﹑金融（升3%）及基本消費（升3%），這3類行業指數表現其實不下於 MSCI世界股指，亦反映出「春江鴨」的手影。未來如果美國經濟有序調整，防守性的價值型股份將會受惠，亦支持這3類行業指數未來的走勢。