美銀基金調查指2月美股投資者情緒有改善　現金水平降至4.2%

美銀公布2月基金經理調查顯示，普遍投資者情緒評級由1月的2.9升至4.1，為2022年1月以來最高。該行指出現金水平﹑股票配置及經濟增長預期均對投資者情緒產生改善作用。同時調查又指出，縱使股市情緒已大幅上升，仍較其他情緒高漲日子低。



美銀早前針對逾200名﹑合共管理超過5,000億美元資產的參與者進行調查顯示，3分2投資者預期美國經濟可以出現軟著陸，同時通脹可以回落至聯儲局訂下的2%目標水平，而不會出現經濟衰退。今次更是受訪投資者自2022年4月來，首次預期全球經濟不會陷入衰退。

投資者對經濟更為樂觀，與今年美國經濟數據向好大出意料之外。有意見認為美國經濟情況持續向好，其中美國亞特蘭大聯邦儲備銀行預料當地經濟今年首季按年增幅達3.4%。在經濟持續增長向好，以及勞動市場幾乎沒有惡化跡象，德銀亦在上周取消美國經濟將陷入衰退的預測。

大行對美股後市看法存分歧

調查又顯示投資者對美股的配置，為2021年11月以來最高水平，而對科技股的配置則是2021年8月以來最高。同時投資者降低現金頭寸，最新現金比率為4.2%，較上月下降55個基點。美銀指出當現金水平下降逾50個基點，未來3個月股票回報平均達4%。不過該行亦指出當現金水平低於4%時，常會觸發「沽貨」信號。

另一方面標普指數於日前首次觸及5000點，大行對後市看法分歧。其中Capital Economics的首席市場經濟師John Higgins認為，標普指數或會在未來數個月觸及5500點。不過摩根大通首席市場策略師Marko Kolanovic則認為，當股票處於歷史高位時，風險回報仍然不理想。