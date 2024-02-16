政府委任陳健波與任景信　接替史美倫及洪丕正出任港交所董事

政府今日（16日）公布，財政司司長已委任陳健波和任景信出任港交所（0388）董事會成員，接替史美倫和洪丕正；並再度委任周胡慕芳出任港交所董事會成員。有關委任和續任的任期均約2年，2024的股東周年大會完結起生效，直至2026年的股東周年大會完結為止。政府感謝史美倫和洪丕正，讚揚他們在任期間所作出的貢獻。



財政司司長陳茂波表示：「史美倫女士擔任港交所主席期間，在特區政府的支持下，積極優化交易所的籌融資功能，包括推出專為創新和特專科技公司及特別目的收購公司上市的新機制、便利海外企業和中概股到港上市、深化和擴大與内地金融市場的互聯互通、完善港幣──人民幣雙幣證券產品交易機制等，為香港證券市場和國際金融中心的發展，做了大量的工作，並取得卓越成效。我亦衷心感謝洪丕正先生過去6年的熱心服務和寶貴貢獻。」

陳茂波續表示：「至於3位獲委任人士，均熟悉金融市場，也是其各自專業領域的翹楚，在公共服務方面亦具備豐富經驗。我期待他們和其他董事會成員通力合作，協助港交所制定更多元化的市場發展策略，更好服務企業的籌融資，加速引入更多新的科技應用，並進一步優化風險管理架構。我有信心港交所董事會將繼續推動香港發展成為更具活力、更具規模，以及更廣更深的國際籌融資平台。」

上述委任是根據《證券及期貨條例》第77條作出。港交所董事會包括不多於6名由財政司司長委任的董事、不多於6名由股東選出的董事，以及港交所的集團行政總裁。現任由財政司司長委任的其他董事會成員為梁頴宇、唐家成和任志剛。