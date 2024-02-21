滙豐︰進一步回購視乎資本水平　料上半年派特別息0.21美元

滙豐控股（0005）去年全年列帳基準稅前盈利錄得303億美元，按年增加133億美元或78%，少於市場預期，末期息每股派0.31美元。回購最多20億美元。



派息率目標維持在50%有形股本回報率15%

滙豐管理層表示，⽬標派息率維持在50%，當中不包括重⼤須予注意項⽬及相關影響，並回購最多達20億美元，進⼀步回購將視乎資本的適當⽔平⽽定。同時，繼續以今年實現約15%的平均有形股本回報率為⽬標。

管理層預計，出售加拿大銀行業務於去年底獲加拿大政府與批准，將於今年首季完成後，會考慮上半年派付每股0.21美元的特別股息，作為款項的優先處理。

去年淨利息收益率升至1.66% 料今年利率將回落

滙豐去年淨利息收益率為1.66%，上升24個基點，反映利率上升。管理層表示，利息上升對工商企業及家庭造成嚴重影響，會繼續關注情況，並預計利率會在今年內回落。根據⽬前的預測，預期今年銀⾏業務淨利息收益⾄少達410億美元。

滙豐去年列賬基準預期信貸損失提撥為34億美元，較2022年低1億美元，主要包括第三級提撥淨額，大部分關乎中國內地商用物業行業風險承擔，同時反映全球經濟持續不明朗。

滙豐去年列賬基準預期信貸損失提撥為34億美元，大部分關乎中國內地商用物業行業風險承擔。﹙資料圖片﹚

上半年貸款增⻑前景保持審慎

管理層指出，儘管對今年上半年的貸款增⻑前景保持審慎，但中⻑期⽽⾔仍然預期客⼾貸款按年增⻑的百分比達到中個位數。鑑於未來經濟前景仍然存在不確定因素，預計今年預期信貸損失提撥佔貸款總額平均值的百分比約為40個基點，包括轉為持作出售⽤途的客⼾貸款結⽋。中⻑期⽽⾔，仍然期望預期信貸損失提撥回復⾄佔貸款平均值30⾄40個基點的正常⽔平。

成本方面，管理層表示，集團整體仍然恪守成本紀律。今年成本增幅預計按年約增5%。此⽬標反映當前的業務計劃，涉及職員酬勞的上升、對科技領域投入的增加，以及為業務增⻑和提升效率所作的投資，⽽有關增幅部分已因去年的成本節約⾏動⽽得以緩減。