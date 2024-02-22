新加坡擊敗香港！　吸4200家跨國公司設亞洲總部　中資也進駐

近年香港競爭力備受外界質疑，面對人才流失的同時，又需面對地緣政治升溫及內地經濟復甦乏力等問題，內地網絡更戲稱已淪為「國際金融中心遺址」。據外電報告報道，跨國公司傾向選擇新加坡而非香港作為亞洲區總部，即使是許多尋求對沖地緣政治風險並擴大國際影響力的中國公司，也是如此。去年在新加坡設立地區總部的跨國公司數目，估計高達4200家，相較香港僅有1336家，足足多出逾兩倍。



彭博報告︰香港已淪為「中國金融中心」

據彭博報告指出，香港通過遏制政治抗議和在大流行期間堅持國家的零疫情政策，確立了其作為「中國金融中心」的地位，而新加坡則強調了其獨立性，並成為國際商務辦事處的首選地點。報告並預計，企業臨界品質和更加多元化的經濟，可能有助於新加坡在未來5年吸引比香港更多的全球業務。

報告認為，香港在成為國際企業首選亞洲總部的競爭中落敗，是因為新加坡與西方關係更好、人才庫更廣泛、經濟多元化以及稅收優惠，相較香港的地緣政治風險升高，企業可能會在政治穩定和自由方面對新加坡進行更高的排名。

據彭博報告指出，香港確立了其作為「中國金融中心」的地位。﹙資料圖片﹚

新加坡稅率也較香港更吸引

報告並發現，即使是香港較低的 16.5% 標準企業稅率也可能被新加坡所超越，因為新加坡可以將某些活動的 17% 稅率降至 13.5% 或更低。與此同時，新加坡還為尋求建立區域中心的外國公司提供了有針對性的激勵措施，這一做法正在取得成效。

目前亞洲區總部設在新加坡的跨國公司包括聯邦快遞公司、微軟公司、Alphabet公司旗下的穀歌、美贊臣、勞斯萊斯和通用汽車公司。同時，還有在更敏感環境中運營的公司 TikTok Inc. 和線上時尚巨頭 Shein 等公司。

而中國公司也不例外選擇新加坡而非香港，這些公司包括電動汽車製造商蔚來汽車等中國公司，而科技公司阿裡巴巴和華為技術，也正在擴大在那裡的業務。甚至像中國鐵材這樣的國有企業也在新加坡設立了海外總部。