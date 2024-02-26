理財通2.0今生效　銀行積極回應推優惠吸客　港資券商近乎零參與

理財通2.0實施細則今日起生效，本港銀行積極響應，大部分均計劃於即日起提供相關服務，不少並推出優惠活動包括高息定存等。不過，券商方面則反應兩極，數家大型中資券商已提出或正積極準備申請參與，但港資券商則反應冷淡，近乎零參與，主要受限於需與一家或多家合資格內地券商建立合作安排等門欄要求，未能即時受惠於新政策。



理財通2.0實施細則今日起生效，本港銀行積極響應，數家大型中資券商已提出或正積極準備申請參與，但港資券商則反應冷淡，近乎零參與。（資料圖片）

數家大型中資券商已提出或正積極準備申請參與

相較理財通1.0僅容許銀行參與，是次2.0版本容許合資格證券公司參與。立法會金融服務界議員李惟宏表示，據他了解，目前有數家大型券商已提出或正積極準備申請參與，但全部為中資券商，暫未有聽聞港資券商計劃參與。

他並透露，這些有意參與的中資券商，不少本身在內地及香港兩地均有業務，或者為兩地持牌公司，純港資或者外資券商，會需要與內地券商合作才能開展業務，才符合要求，故存在一定難度。但他也指出，理財通2.0版本已能夠突破性容許券商參與，期望日後有更多優化措施，令更多不同類型的券商均能受惠。

有大型港資券商坦言不會參與，稱主要考慮到理財通主要範圍是基金及債券等資產管理產品，和公司主業不同，同時要與國內券商或銀行簽訂聯營合作才可做。（新華社）

券商准入門欄頗高包括需與內地券商合作

有大型港資券商向《香港01》坦言不會參與，稱主要考慮到理財通主要範圍是基金及債券等資產管理產品，和公司主要經營的股票期貨期權等不同，同時要與國內券商或國內銀行簽訂聯營合作才可做，故暫時不會參與。

而事實上，是次券商准入門檻頗高，要求繳足股本及股東資金各不少於1億港元，並具備至少3年銷售基金或債券經驗，以及在過往3年內任何12個月期間，交易總額不少於5億港元，意味需要一定規模及經營年資的券商，才符合資格。於此同時，也需要與一家或多家合資格內地券商建立合作安排。

理財通2.0今生效，本港銀行方積極籌備，不少並推出優惠活動，例如存款利率優惠、基金認購費優惠、現金回贈、減免匯款手續費。﹙資料圖片﹚

本港銀行積極籌備推高息定存等優惠吸客

日前也內媒引述消息指，跨境理財通2.0擴容後的首批證券公司名單已基本確定，首批參與券商總數或達6家，以註冊於大灣區的龍頭券商為主，主要拓展南向通業務。

相較本港銀行方面則大部分均積極籌備，包括更新相關系統及操作規程，以及員工培訓等，不少銀行推出優惠活動，例如存款利率優惠、基金認購費優惠、現金回贈、減免匯款手續費。截至目前，共有24家香港銀行與其內地夥伴銀行，可開展理財通業務。

金管局料全港銀行南向通基金數目翻一番至300隻

金管局早前表示，這些銀行大部分計劃於當日提供理財通2.0服務，當中包括擴大南向通產品範圍，基金數目差不多翻一倍，全港銀行南向通基金數目亦估計將由現時160隻，大增至約300隻。在個人投資額度方面，大部分銀行將個人投資額度（包括南向及北向）由現時100萬元人民幣，按投資者選擇提高至150萬元或300萬元人民幣。

渣打香港財富管理業務主管何文俊回覆《香港01》查詢時表示，為配合跨境理財通2.0的推出，渣打香港的南向通基金產品數目增加近5成，涵蓋中高風險及主要投資大中華區股票市場的基金，理財通客戶於啓動首日可透過本行的數碼渠道購買相關產品。

何文俊表示，為配合跨境理財通2.0的推出，渣打香港的南向通基金產品數目增加近5成，預計優化措施將為本港的財富管理業務發展注入新動力。

渣打料為本港財富管理業務發展注入新動力

他指出，已為前線員工進行培訓，講解相關實施細則，同時亦將加大宣傳，協助客戶了解新上架產品及服務。預計優化措施將吸引更多大灣區居民參與試點，推動理財產品的需求，為本港的財富管理業務發展注入新動力。

大新銀行表示，因應擴大南向通產品範圍，該行將新增超過100隻合資格基金股份類別，提供不同市場及結算貨幣選擇。 按最新監管指引，個人投資者額度上限會放寬至300萬人民幣，惟若客戶同時選擇銀行及證券公司進行投資，銀行及證券公司的個人額度各為150萬人民幣。該行現時提供不同跨境理財通優惠，包括特優定期存款優惠、匯款收費豁免 及 基金投資服務優惠等。

大新銀行表示，因應擴大南向通產品範圍，該行將新增超過100隻合資格基金股份類別，該行提供不同跨境理財通優惠，包括特優定期存款優惠等。（資料圖片）

大新推特優定期存款等優惠

工銀亞洲表示，將全力配合理財通2.0，將可供南向通客戶選擇的合資格投資產品數量大幅增加85%，致力為粵港大灣區居民個人跨境投資提供便利平台，助其建立更多元化的資產配置，促進大灣區民生融合，推動大灣區建設高質量發展。

該行零售業務與財富管理部執行總經理梁翠兒表示，隨著內地投資者分散投資意願上升，南向通產品投資需求正快速增長，去年內地投資者人數按年增加1倍至2.38萬人，投資南向通產品市值餘額增長11.5倍至48.7億元人民幣，該行去年跨境客戶增長亦同比上升超過40倍。

她預計，理財通2.0可加速釋放大灣區居民的投資和理財需求，相信本行多元化的產品組合及跨境金融優勢能進一步協助客戶抓緊投資機遇，進而為強化內地與香港資本市場互聯互通作出貢獻。