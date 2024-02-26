理財通2.0今生效　滙豐稱三分之二大灣區居民擬參與或增投資

理財通2.0優化措施於今日（2月26日）實施，滙豐對系統和產品服務作出全面升級，增加理財產品選擇至超過400項。同時，為了了解大灣區居民透過計劃進行跨境投資的興趣及喜好，滙豐於2024年1月至2月期間，對大灣區11個城市逾2,000名居民進行了網上調查，逾6成受訪者指出，引入優化措施將成吸引參與理財通或增加投資的推動因素。



調查顯示，優化措施將有助提升這一項跨境理財計劃的吸引力，約三分之二的受訪者認為新引入的優化措施，包括放寬投資者准入門檻、擴大產品選擇及提高個人投資額度，都是吸引其參與理財通或對該計劃增加投資的推動因素。

滙豐增加理財產品選擇至超過400項

滙豐大灣區辦公室總經理陳慶耀表示，理財通業務試點優化進一步提高了計劃的吸引力，刺激投資並推重大灣區金融業更深入的融合。受訪者認為理財通除了提供更多市場機遇、擴闊投資渠道及協助多元化投資外，能提供財富規劃及諮詢服務亦是推動他們參與計劃的重要因素。

隨著優化措施於2月26日實施，滙豐亦對系統和產品服務作出全面升級，協助投資者捉緊跨境投資機會，包括不論現有或新參加理財通的客戶，個人投資額度上限由100萬元人民幣提高至300萬元人民幣。同時，滙豐及內地合作夥伴銀行合共提供的理財產品數量增至逾400項，包括超過100個投資國際及亞洲市場的基金，協助南向投資者達至投資組合多元化及國際化

另外，滙豐擴大在香港的專業財富顧問團隊，他們會透過滙豐卓越理財尊尚和卓越理財客戶尊享的「滙財智富服務」投資組合分析工具，為南向投資者提供諮詢服務，讓他們對投資風險及機遇有更透徹的了解，優化投資組合。