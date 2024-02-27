極兔速遞春節期間增長強勁　東南亞市場佔優　前景廣闊

每一年繁忙的春節假期，無疑都是對電商物流運營能力的一次年度考驗。在剛剛過去的龍年假期之中，得益於持續提升的運營能力，及針對春節提前做好的有效部署，全球綜合物流服務運營商極兔速遞（股號：01519）交付出一份亮眼答卷，於中國及東南亞多個主要市場，其包裹量和投遞效率都取得了顯著提升。



數據顯示，農歷新年期間，極兔速遞在中國市場的包裹日均時長同比縮短約5%，日均達成率同比提升約17%；在新加坡的包裹量同比增長約81%，平均包裹時效提升約9%；在馬來西亞的包裹量亦同比上升了約54%。

此外，農歷新年也是很多東南亞國家的公共假期，為應對本次假日期間的派件挑戰，極兔速遞對各重點市場都進行了硬件和人員方面的雙重提前部署。以越南為例，為滿足農歷新年的特殊需求，極兔速遞越南提前增加了3000多名收派員，並升級了100多個網點，擴大了7000多平方米的操作面積。於去年底，極兔速遞越南還進行了卡車車隊的升級，從THACO AUTO卡車工廠接收了共計140輛的新卡車。一系列舉措反映出極兔速遞對提高運輸服務質量的重視，亦有助於該公司靈活滿足節日期間增加的配送需求，為客戶在快遞服務質量與件數上做好雙重保障。據胡志明市工貿廳預測，2024年季節購買力將增長11%以上，社交電商的增長趨勢也將持續，日益活躍的在線購物市場背景毫無疑問會為送貨服務需求帶來新的增長點。因此，極兔速遞越南對在該市場未來的發展潛力充滿信心，將積極提高市場份額，繼續擴大物流網絡，以確保穩定高效的運營流程。預計該公司高瞻遠矚的最新佈局將進一步幫助其有效把握持續快速增長的市場機遇。

根據弗若斯特沙利文的數據，按2022年的包裹量計，極兔速遞已是東南亞排名第一的快遞運營商；在中國市場，極兔速遞的市場份額亦名列前茅。該公司通過統一標準、區域高度自治的創新管理模式，兼顧服務質量與靈活決策，實現了各個市場的本土化高效發展。又借助自主研發的JMS系統，成功實現在線集成管理快件從下單、收取到結算的全生命週期，確保了各地一體化的高效運營。目前，極兔速遞更在中國與東南亞業務保持良好發展態勢的基礎上，將業務拓展至了拉丁美洲、中東、北非的五個國家，整體快遞業務已覆蓋全球多達13個國家。由此不難看出，該公司不僅現階段發展節奏穩健強勁，佔據市場優勢及先機，未來更是前景廣闊。

隨著該公司全球物流網絡的不斷建設與發展，相信極兔速遞將成為更多頭部電商平台們的首選合作夥伴，為客戶提供更多優質可靠、全場景化的物流解決方案。在資本市場，極兔亦被納入恆生綜合指數成分股，商業前景與增長潛力巨大。相信極兔將持續為客戶、消費者和投資者帶來價值，進一步實現「以高效連接世界，讓物流惠及全球」。