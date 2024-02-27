MSCI指亞太區商業地產交易額按年跌28%　港交投卻增逾2成

MSCI旗下MSCI Real Assets發表《亞太資本趨勢報告》，指出區內商業地產銷售額全年跌28%至1,397億美元，為2012年以來新低。報告指出考慮到過去2年主要經濟體利率持續高企，明言對有關狀況不感意外，又指出日本則是例外。當地去年交易穩健，緩解亞太區交投下降。



報告指出，隨著一系列寫字樓交易於第四季度完成，香港的房產市場在2023年末展現復甦跡象，並成為亞太地區以外全球投資者資本流入的熱點市場，而過往受全球投資者追捧的悉尼、布里斯班、北京和上海市場的熱度則有所降溫。同時，香港投資者的活躍程度與過去三年平均水平相當，但大部分資本流入了中國內地。

報告指出，在去年第4季香港市場投資額為30億美元，按年升146%；全年交易額為810億美元，按年升23%。

內地市場方面，中國的商業房產市場在2023年保持活躍，更超越日本成為最受關注的市場。寫字樓和零售地產的交易在經歷年中的平靜期後回升。然而，由於許多開發商都面臨資金壓力，在全年總計375億美元的交易額中，超過2成為不良資產銷售，情況在預料之內。

報告又指出與前三年的平均水平相比，中國投資者的活躍程度保持不變，主要目標為新加坡。中國投資者在2023年以創紀錄的15億美元收購新加坡房產，連續第二年在新加坡的投資超越香港。然而，絕大多數中國資本仍然以內地投資為主。

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日本市場方面在2023年年底的表現比年初更為低迷。近期收益率曲線控制政策的變化，使得2024至2025年加息的可能性增加，投資者因此更為謹慎。這情況在寫字樓市場尤為明顯，其第四季度成交額較去年同期有所下降，而其他類別則表現較好，當中零售地產的反彈最為強勁。

該行指出工業地產在日本的房產交易活動中佔據顯要地位，交易量接近2022年水平。儘管全球其他主要工業地產的資本價值普遍下降，但日本四大地區的資本價值持續上升。物流地產交易額比2022年增長了23%，創下歷年新高。