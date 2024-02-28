財政預算案｜樓市全撤辣谷起地產股　新世界飆逾6%　美聯爆升29%

財政司司長陳茂波在新一份財政預算案宣布全面撤銷樓市辣招，即日生效，為實施已逾13年的壓抑樓市需求措施正式劃上句號。受到有關消息刺激，一眾地產股股價應聲上揚，從事物業代理的美聯（1200）更爆升近三成。



截止今日﹙28日﹚上午約11時55分，美聯報0.84元，爆升29.2%，創三個月新高。事實上，該股上月中已「偷步」炒上，由0.5元左右升至今日，累計升幅達到六成。

另外，地產股亦造好，其中新世界﹙0017﹚升6.3%、恒地（0012）升4.1%、新地﹙0016﹚升3.3%、長實﹙1113﹚升3.1%、信置﹙0083﹚升2.9%。

樓價累計跌幅逾２成

本港樓市自2021年9月見頂以來，累計跌幅逾 20%，市場撤辣之聲不絕。據差估署於周二（27日）公布的1月私人住宅樓價指數為306.4，按月跌1.57%，連跌9個月，累計跌幅達13.5%。若與2021年年中高位相比，累計跌幅更達23%。

樓價下跌與外圍地緣政治局勢﹑宏觀經濟前景以及聯儲局在短短1年多時間加息5.25厘有關。受到樓價下挫拖累，市民入市意欲大減，去年本港整體樓宇買賣宗數為5.8萬宗，涉及金額為4,779.03億元，分別按年跌2.7%及13.8%。

新鴻基地產執行董事郭基煇。

本地地產股近年表現偏軟

樓價下挫導致市民財富蒸發，早前新地（0016）執行董事郭基煇指出，樓價下跌引致本港市民財富縮減2.5萬億元。因此包括郭基煇等地產界及商界人士，紛紛向政府表達撤銷辣招意願。

加息周期，樓市不濟亦反映在地產股股價上，從由年頭至本周二多隻地產股股價向下。其中新世界發展(0017)累跌16.4%；而新地則跌7.3%；長實（1113）跌4.8%，跑輸大市。