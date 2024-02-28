美股｜道指收市跌96點　Apple傳取消開發電動車升0.81%

美國新公布的經濟數據遜預期，道指周二（2月27日） 收市跌96點，納指及標指微升。其中，蘋果公司（Apple）傳出取消長達10年的電動車研發計劃，團隊改為專注發展人工智能（AI）後，推動股價一度升1.5%，至收市漲0.81%。



道指收市報38972.41點，跌96.82點或0.25%；納指報16035.30點，升59.05點或0.37%；標普500指數報5078.18點，升8.65點或0.17%。

AI晶片龍頭Nvidia股價此前屢創新高，27日最多回吐2.4%，至收市跌0.49%；另曾連升多日的ARM，股價跌5.64%。

藥廠Viking Therapeutics研發中治療肥胖的藥物，在實驗中助患者「顯著」減低體重，令股價飆升121.02%。另一間開發減肥藥公司Amgen，則股價下跌2.75%，成為跌幅最大道指成份股。

耐用品訂單按月挫6.1% 消費者信心指數亦遜預期

數據方面，世界大型企業研究會（Conference Board）公布，美國2月份消費者信心指數為106.7，低於市場預期的115。另外，美國1月耐用品訂單按月跌6.1%，跌幅高過市場預期的4.5%。

市場關注美國周四公布的1月份個人消費支出（PCE）物價指數，相關數據為聯儲局擬定政策時參考的重要通脹指標。