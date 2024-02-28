財政預算案｜料香港今年經濟增長2.5%至3.5%　未來3年年均增3.2%

財政司司長陳茂波今日（28日）於立法會宣讀2024至25年度財政預算案。於報告內預測今年香港經濟增長2.5%至3.5%，又預料2025至2028年間，平均每年實質增長3.2%。



陳茂波指出，今年的外圍環境仍然較為複雜。地緣政治局勢緊張，將繼續影響國際貿易及資金流向，也可能對環球供應鏈造成干擾。金融狀況在過去2年大幅收緊，會繼續制約先進經濟體的增長速度。另一方面，市場普遍相信美國聯邦儲備局（聯儲局）今年內會開始減息，儘管減息的時間和幅度仍然存在變數。上月國基會預測今年全球經濟增長將維持在3.1%，低於2000至2019年期間3.8%的年均增長率。

他預計，今年內地的出口表現仍會受到外圍環境影響。不過，內地經濟韌性強、基本面堅實，國家的各項提振經濟政策陸續發揮效用，亦有足夠政策空間進一步調控經濟，內部需求料將進一步改善。預料今年內地經濟將會錄得平穩增長。

料外圍經濟續對港貨物出口構成壓力

先進經濟體方面，陳茂波表示，隨着過去兩年息率上升對需求的滯後影響進一步顯現，美國今年的經濟增長預期將較去年低。不過，若聯儲局一如市場預期在年內開始減息，將對經濟有一定支持。過去2年，美國的消費增長較為集中在服務方面，今年對貨物需求或可錄得較快增長，並為環球貿易提供支持。歐洲方面，地緣政治局勢緊張，加上環球需求仍未顯著改善，今年的經濟增長預期將持續疲弱。

他表示，雖然外圍環境會繼續對香港的貨物出口構成壓力，但環球金融狀況有機會在年內逐步放鬆，或會有利出口表現。另一方面，隨着旅客接待能力特別是航空客運力繼續恢復，以及政府大力推動盛事經濟，訪港旅客數目料將進一步增加，帶動旅遊和相關服務輸出的增長。此外，市民入息持續增加，將繼續支持私人消費。政府相繼推出的措施，都有助提振消費氣氛。至於固定資產投資，亦應隨着經濟繼續增長而進一步上升。

考慮到上述各項因素，港府預計，香港經濟在今年會進一步擴張，全年實質增長介乎百分2.5%至3.5%。物價方面，預期本地成本壓力會隨着經濟復蘇而增加，外圍價格壓力則應進一步緩和，儘管地緣政治局勢持續緊張或會帶來上行風險。我們預測今年基本通脹率和整體通脹率將分別為1.7%及2.4%。

中期而言，陳茂波表示，香港經濟將可持續穩健發展。雖然緊張的地緣政治局勢會繼續影響國際資金流動和貿易格局，大多數經濟體在疫情期間大力推行擴張性的財政和貨幣政策，也令環球經濟和金融系統的脆弱性增加，但預期美國和歐元區利率在未來幾年逐步回落，環球需求應可隨之逐步恢復。更重要的是，國家着力推動高質量發展，將為香港帶來廣闊的發展空間。

料未來3年通脹平均2.5%

他指出， 國家「十四五」規劃已為香港訂下「八大中心」的明確定位。只要香港用好「一國兩制」下的獨特優勢穩步前行，積極融入國家發展大局，對接國家發展戰略，繼續發揮國內與國際雙循環的重要節點功能，前景定必十分亮麗。政府近年在擴大經濟容量、提升競爭力和培育新增長點方面的努力，也讓香港在環球經濟狀況好轉時能抓緊機遇，提高中長期的增長動力。

基於上述考慮，港府預測，香港經濟在2025至2028年間，平均每年實質增長3.2%。基本通脹率預計為平均每年2.5%。