財政預算案消息盤點｜派糖減甜消費券機渺　撤辣呼聲高　勢加煙稅

【財政預算案2024】財政司司長陳茂波今日（28日）將公布預算案2024，預算案演辭封面顏色為淺杏色，寓意期盼香港今年經濟逐步改善。然而，綜合多方消息，預料財政赤字將達千億元，開源節流是焦點，是否撤銷樓市辣招、撤辣還是減辣更是「重中之重」焦點，而預料派糖措施會大縮水，派錢及近年模式的消費券勢不再，煙草稅再次調高呼聲高。



催谷旅遊業方面，據悉港府將每月在維港舉行煙火和無人機表演、革新「幻彩詠香江」等，而政府會繼續發行零售債券，預料額度為700億元，當中大部份為銀色債券，其餘為綠色債券及基建債券。預算案公布前夕，最新著數、熱傳焦點政策一覽。



▼陳茂波歷年財政預算案封面顏色▼



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陳茂波在公布2024/25年度財政預算案前兩日，在網頁公開預算案封面採用「晨曦色」，包含着對香港未來一年的期盼。他預期年內經濟逐步改善，期望各行各業的經營環境持續好轉。（陳茂波「司長隨筆」圖片）

1.派糖「減甜」、公共收費調升

．預料財赤千萬元下，今年對預算案派糖派消費券意見早已傾向「冷淡」。陳茂波早前表示政府面對開源節流，要小心衡量及研究，在財政狀況及經濟逐步復常下，環境有所不同，不能同以往一樣的考慮，似暗示不再派消費券，外界也預期今年難再大規模紓困。

更甚至，香港公共服務收費長年未調整，港府早前曾預告將檢視相關收費水平，包括「用者自付」下收入遠未收回成本的項目，水費、康文署轄下體育設施亦有較大機會「加價」。

▼財政預算案｜基層盼政府續「派糖」▼



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2.樓市「撤辣」或「減辣」

．去年《施政報告》提出樓市「減辣」，但樓價跌勢未止，近月政界、地產界已高調要求樓市「全面撤辣」，但到底「撤辣」或「減辣」，消息稱較大機會「減辣」，壓抑炒賣的額外印花稅（SSD），有待揭盅。

3.料加煙草稅

．預算案2023增加約3成煙草稅，為相隔9年再加煙稅，消息指，新一份財政預算案預料很大機會增加煙草稅，而吸煙與健康委員會建議大幅增加75%煙草稅，令每包煙平均零售價增至115.5元，煙稅佔比增至75.76%。

▼財政預算案｜公布前夕普遍料加煙草稅▼



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4.維港每月放煙火

．今份預算案重點措施支援旅遊業發展，包括計劃每月在維港舉行煙火和無人機表演，涉數億元開支，但規模未必如年初二新年煙花般大，而每晚「幻彩詠香江」的燈光音樂匯演亦會大革新。

▼財政預算案｜零售業不景氣▼



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5.續發零售債券共約700億元

．消息指，下個財政年度會繼續發行零售債券，共計約700億元，當中大部份屬銀色債券，其餘則為綠色及基建債券。